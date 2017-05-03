Футболист «Эвертона» Леннон доставлен в больницу с подозрением на психическое расстройство

Телеканал отмечает, что Леннон гулял ночью «в опасной близости» от трассы Eccles Old Road. Полиция задержала и допросила 30-летнего футболиста, после чего он был доставлен в больницу для обследования. В заявлении клуба говорится, что Леннон проходит лечение от заболеваний, связанных со стрессом.

Последний раз Леннон выходил на поле в феврале в матче против «Мидлсбро».