Футболист «Эвертона» Леннон доставлен в больницу с подозрением на психическое расстройство
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Игрок английского футбольного клуба «Эвертон» Аарон Леннон был задержан полицией
из-за странного поведения и доставлен в больницу с подозрением на психическое расстройство. Об этом сообщает Sky Sports.
Телеканал отмечает, что Леннон гулял ночью «в опасной близости» от трассы Eccles Old Road. Полиция задержала и допросила 30-летнего футболиста, после чего он был доставлен в больницу для обследования. В заявлении клуба говорится, что Леннон проходит лечение от заболеваний, связанных со стрессом.
Последний раз Леннон выходил на поле в феврале в матче против «Мидлсбро».
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