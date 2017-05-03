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3 мая 2017, 12:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мойес обсудил своё будущее с руководством «Сандерленда»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес встретился с руководством клуба в лице владельца Эллиса Шорта и исполнительного директора Мартина Бейна. Об этом сообщает Chronicle Live. В ходе встречи стороны обсудили будущее 54-летнего специалиста.

«Сандерленд» вылетел из Премьер-лиги и следующий сезон проведёт в Чемпионшипе. Ранее сообщалось, что Мойес будет уволен по окончании чемпионата, а его место может занять Аитор Каранка. Между тем владелец «чёрных котов» выразил доверие шотландскому специалисту. В ходе встречи стороны обсудили планы на летнее межсезонье и финансовый бюджет.

По данным источника, «Ньюкасл Юнайтед», гарантировавший себе место в АПЛ, потратил на перестроение команды £ 55 млн. У «Сандерленда» же существуют финансовые проблемы.

В текущем сезоне клуб потерял £ 33 млн и имеет долг в размере £ 110,4 млн. При этом общая сумма зарплат составляет £ 83 млн, а в Чемпионшипе зарплатную ведомость придётся сократить.

Сандерленд
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