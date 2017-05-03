Мойес обсудил своё будущее с руководством «Сандерленда»

«Сандерленд» вылетел из Премьер-лиги и следующий сезон проведёт в Чемпионшипе. Ранее сообщалось, что Мойес будет уволен по окончании чемпионата, а его место может занять Аитор Каранка. Между тем владелец «чёрных котов» выразил доверие шотландскому специалисту. В ходе встречи стороны обсудили планы на летнее межсезонье и финансовый бюджет.

По данным источника, «Ньюкасл Юнайтед», гарантировавший себе место в АПЛ, потратил на перестроение команды £ 55 млн. У «Сандерленда» же существуют финансовые проблемы.

В текущем сезоне клуб потерял £ 33 млн и имеет долг в размере £ 110,4 млн. При этом общая сумма зарплат составляет £ 83 млн, а в Чемпионшипе зарплатную ведомость придётся сократить.