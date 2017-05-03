Де Хеа не хочет переходить в «Реал»

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Согласно информации источника, футболист сборной Испании хочет продолжить выступление за английский гранд.

Ранее испанские СМИ распространили информацию, что игрок просил руководство манкунианцев провести переговоры с «Королевским клубом» на предмет его перехода в стан «сливочных». Кроме того, сообщалось, что желание игрока перейти в «Реал» настолько велико, что он готов получать меньше € 12 млн в год, которые в данный момент зарабатывает в «Манчестер Юнайтед».