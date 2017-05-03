Де Хеа не хочет переходить в «Реал»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не намерен переходить в мадридский «Реал», сообщает ESPN.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно информации источника, футболист сборной Испании хочет продолжить выступление за английский гранд.
Ранее испанские СМИ распространили информацию, что игрок просил руководство манкунианцев провести переговоры с «Королевским клубом» на предмет его перехода в стан «сливочных». Кроме того, сообщалось, что желание игрока перейти в «Реал» настолько велико, что он готов получать меньше € 12 млн в год, которые в данный момент зарабатывает в «Манчестер Юнайтед».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter