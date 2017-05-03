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3 мая 2017, 11:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Де Хеа не хочет переходить в «Реал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не намерен переходить в мадридский «Реал», сообщает ESPN.

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид де <span class=error>Хеа</span> не намерен переходить в мадридский Реал сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Согласно информации источника, футболист сборной Испании хочет продолжить выступление за английский гранд.

Ранее испанские СМИ распространили информацию, что игрок просил руководство манкунианцев провести переговоры с «Королевским клубом» на предмет его перехода в стан «сливочных». Кроме того, сообщалось, что желание игрока перейти в «Реал» настолько велико, что он готов получать меньше € 12 млн в год, которые в данный момент зарабатывает в «Манчестер Юнайтед».

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