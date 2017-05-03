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3 мая 2017, 11:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ярмоленко установил уникальное достижение для чемпионата Украины

В выездном матче чемпионата Украины с «Черноморцем» (1:4) нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко установил уникальное достижение.

В выездном матче чемпионата Украины с Черноморцем (1:4) нападающий киевского Динамо Андрей Ярмоленко установил уникальное достижение. Увеличить
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Два мяча в ворота «моряков» стали для капитана «Динамо» 10-м и 11-м результативными ударами в нынешнем сезоне УПЛ.

Таким образом, Ярмоленко стал первым игроком в истории проведения чемпионата Украины, которому удалось в семи сезонах (причём подряд) забить не меньше 10 мячей, сообщает пресс-служба клуба.

До этого лучшим показателем мог похвастаться Евгений Селезнёв, который входил в число лучших бомбардиров в шести сезонах (2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016).

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