Руководство «Вест Хэма» определится с будущим Билича по окончании сезона

По ходу сезона футболистов «Вест Хэма» преследовали травмы, а зимой лондонцы были вынуждены продать полузащитника Димитри Пайета в «Марсель». По этой причине руководство определится с будущим хорвата лишь по окончании чемпионата, в котором «молотобойцы» на сегодня занимают 15-е место.

Если отставка Славена Билича состоится, его место могут занять Рафаэль Бенитес («Ньюкасл Юнайтед»), Славиша Йоканович («Фулхэм») или находящийся в настоящее время без команды Роберто Манчини.