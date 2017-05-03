Руководство «Вест Хэма» определится с будущим Билича по окончании сезона
«Вест Хэм Юнайтед» может остаться без главного тренера. Руководство «молотобойцев» по окончании сезона-2016/17 рассмотрит целесообразность продолжения сотрудничества с хорватским специалистом Славеном Биличем. Контракт 48-летнего наставника истекает летом 2018 года.
По ходу сезона футболистов «Вест Хэма» преследовали травмы, а зимой лондонцы были вынуждены продать полузащитника Димитри Пайета в «Марсель». По этой причине руководство определится с будущим хорвата лишь по окончании чемпионата, в котором «молотобойцы» на сегодня занимают 15-е место.
Если отставка Славена Билича состоится, его место могут занять Рафаэль Бенитес («Ньюкасл Юнайтед»), Славиша Йоканович («Фулхэм») или находящийся в настоящее время без команды Роберто Манчини.
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