«МЮ» связался с «Торино» по поводу трансфера Белотти

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью хочет усилить линию атаки и рассматриват Белотти как один из вариантов в паре с Антуаном Гризманном из «Атлетико», которого «красные дьяволы» также хотят приобрести летом. Руководство «МЮ» уже связалось с представителями «Торино» по поводу возможного трансфера Белотти.

Отметим, что в контракте нападающего, в активе которого 25 голов в 31 матче чемпионата Италии, прописана сумма отступных в размере € 100 млн.