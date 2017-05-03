«МЮ» связался с «Торино» по поводу трансфера Белотти
Нападающий «Торино» и один из лучших бомбардиров итальянской Серии А Андреа Белотти может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Как сообщает ESPN GB, 23-летний футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью хочет усилить линию атаки и рассматриват Белотти как один из вариантов в паре с Антуаном Гризманном из «Атлетико», которого «красные дьяволы» также хотят приобрести летом. Руководство «МЮ» уже связалось с представителями «Торино» по поводу возможного трансфера Белотти.
Отметим, что в контракте нападающего, в активе которого 25 голов в 31 матче чемпионата Италии, прописана сумма отступных в размере € 100 млн.
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