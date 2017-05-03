Иньеста будет играть за «Барселону» минимум ещё один сезон
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не думает о смене клубной прописки по окончании текущего сезона, передаёт Mundo Deportivo.
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Контракт 33-летнего футболиста сборной Испании с каталонским клубом заканчивается летом 2018 года, и он намерен продлить его, если почувствует, что будет полезен команде. Согласно информации источника, Иньеста может покинуть «Барселону» только в том случае, если руководство клуба или же новый тренер скажут ему, что не рассчитывают на него. Однако спортивный директор
По итогам 35 туров Примеры Иньеста сыграл в 20 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Но игрока по ходу сезона преследовали травмы. В этих матчах Иньеста стал автором трёх голевых передач.
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