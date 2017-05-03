Омари Тетрадзе может покинуть «Тобол»

По информации источника, близкого к ситуации, поиски нового наставника для костанайской команды уже ведутся. Не исключено, российский специалист может получить шанс лишь в одном поединке — против «Астаны».

Перед Омари Тетрадзе, приглашенным летом прошлого года, ставилось три задачи: выход в первую шестерку премьер-лиги-2016, выигрыш Кубка Казахстана в текущем сезоне и попадание в тройку призеров по итогам нынешнего чемпионата.

Две задачи наставник «Тобола» решить не смог. Как известно, в Кубке страны костанайцы уступили карагандинскому «Шахтеру» и выбыли из турнира. Поражение же от «Акжайыка» в десятом туре КПЛ не добавило повода для оптимизма, хотя, после матча с «горняками» нужно было выиграть три ближайших встречи, чтобы сохранить пост.

В вину Тетрадзе ставится эпидемия травм, которая обрушилась на «Тобол». Она якобы стала причиной неправильной организации тренировочного процесса. Обвиняют рулевого и в отсутствии ротации состава и использовании игроков на несвойственных для них позициях. Прирожденный форвард Джордже Деспотович, который доселе немало забивал в Казахстане, играет на позиции плеймейкера, а Душан Савич выступает справа в полузащите. Позиция забивного Савича — это как раз таки «десятка», куда упорно ставят Деспотовича. Как результат, оба игрока не приносят ту пользу, которую от них ждали руководство и болельщики.

Как будут развиваться события — станет известно совсем скоро. Потенциальный наставник «Тобола» уже вовсю ведет переговоры с руководством области и готов прилететь в Казахстан.

Напомним, «Тобол» примет «Астану», которая является лидером КПЛ, 6 мая в рамках 11-го тура.