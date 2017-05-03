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3 мая 2017, 9:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» поборется за Ромеро

«Милан» контактировал с представителями аргентинского вратаря «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро, утверждает TMW.

Контракт 30-летнего голкипера, который является дублёром Давида де Хеа, с «красными дьяволами» истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне Ромеро провёл за манкунианцев 14 матчей во всех турнирах.

Отметим, что у Серхио есть опыт выступлений в Серии А за «Сампдорию».

Ранее в СМИ появилась информация, что Ромеро согласовал с «Интером» условия двухлетнего контракта и уже купил дом в Милане.

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Новости Зарубежного футбола

«Интер» хочет заполучить Де Росси и предложил игроку двухлетний контракт

Полузащитник и вице-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси попал в сферу интересов «Интера». Контракт 33-летнего футболиста истекает по окончании сезона и пока не продлён. Этим обстоятельством хотят воспользоваться в миланском клубе.
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