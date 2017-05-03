«Милан» поборется за Ромеро

Контракт 30-летнего голкипера, который является дублёром Давида де Хеа, с «красными дьяволами» истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне Ромеро провёл за манкунианцев 14 матчей во всех турнирах.

Отметим, что у Серхио есть опыт выступлений в Серии А за «Сампдорию».

Ранее в СМИ появилась информация, что Ромеро согласовал с «Интером» условия двухлетнего контракта и уже купил дом в Милане.