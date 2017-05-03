Президент «Дженоа» запер футболистов команды на базе из-за плохих результатов

Как заявил функционер, футболисты будут находиться запертыми на базе до того времени, пока команда не обеспечит себе сохранения прописки в Серии А.

«Я объяснил игрокам, что они не увидят своих семьей. Они отправятся на базу и будут там, пока не выиграют матча, который спасёт нас. В противном случае они останутся там до 28 июня», — приводит слова Прециози Football Italia.

«Дженоа» идет на 16-м месте в турнирной таблице.