Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29624484/
3 мая 2017, 9:24 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Президент «Дженоа» запер футболистов команды на базе из-за плохих результатов

Президент «Дженоа» Энрико Прециози наказал футболистов своей команды за плохие результаты в последних матчах.

Как заявил функционер, футболисты будут находиться запертыми на базе до того времени, пока команда не обеспечит себе сохранения прописки в Серии А.

«Я объяснил игрокам, что они не увидят своих семьей. Они отправятся на базу и будут там, пока не выиграют матча, который спасёт нас. В противном случае они останутся там до 28 июня», — приводит слова Прециози Football Italia.

«Дженоа» идет на 16-м месте в турнирной таблице.

Дженоа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости