Гасперини отказался возглавить «Рому»
Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отказался от возможности тренировать римскую «Рому» со следующего сезона, утверждает Mediaset Premium.
«Рома» продолжает поиски нового наставника, так как контракт нынешнего главного тренера римлян Лучано Спаллетти истекает летом 2017 года и вряд ли будет продлён. По данным источника, Гасперини не хочет перебираться в Рим, поскольку его интересует дальнейшая работа с «Аталантой».
За 4 тура до конца чемпионата клуб из Бергамо находится на 5-м месте в турнирной таблице Серии А (64 очка), «Рома» (75) расположилась на 2-й позиции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter