Гасперини отказался возглавить «Рому»

«Рома» продолжает поиски нового наставника, так как контракт нынешнего главного тренера римлян Лучано Спаллетти истекает летом 2017 года и вряд ли будет продлён. По данным источника, Гасперини не хочет перебираться в Рим, поскольку его интересует дальнейшая работа с «Аталантой».

За 4 тура до конца чемпионата клуб из Бергамо находится на 5-м месте в турнирной таблице Серии А (64 очка), «Рома» (75) расположилась на 2-й позиции.