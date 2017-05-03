«Сент-Этьен» опроверг слухи об уходе Галтье с поста главного тренера

«В “Сент-Этьене” удивлены, что некоторые СМИ сообщили об уходе Кристофа Галтье из команды. У нашего тренера действующий контракт до 2018 года, поэтому все мы сосредоточены на подготовке к последним четырём играм нынешнего сезона и к сезону-2017/18. Галтье и президент “Сент-Этьена” провели встречу, на которой обсудили будущее и амбиции клуба», — сказано в сообщении на сайте клуба.