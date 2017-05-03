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3 мая 2017, 9:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сент-Этьен» опроверг слухи об уходе Галтье с поста главного тренера

«Сент-Этьен» официально опроверг слухи о том, что главный тренер команды Кристоф Галтье может покинуть пост.

«В “Сент-Этьене” удивлены, что некоторые СМИ сообщили об уходе Кристофа Галтье из команды. У нашего тренера действующий контракт до 2018 года, поэтому все мы сосредоточены на подготовке к последним четырём играм нынешнего сезона и к сезону-2017/18. Галтье и президент “Сент-Этьена” провели встречу, на которой обсудили будущее и амбиции клуба», — сказано в сообщении на сайте клуба.

Сент-Этьен
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