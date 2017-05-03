Нильс, как называют Мельникова старые товарищи, каждое поражение родной команды до сих пор переживает с болью. Под этим метким прозвищем, которым наградил полузащитника Юрий Пудышев, помнят Мельникова и болельщики со стажем, один из которых (Евгений Лапутько) даже прислал Валерию стихотворное посвящение: Огни сияют в чаше стадиона, / Газон в них яркой зеленью расцвел. / Под гул трибун выходят чемпионы, / Чтоб подарить болельщикам Футбол. / Идут года, но как бы ни сложилось, / В динамовском останетесь строю: / Прокоп, и Нильс, и Пудик, и Курнила… / Спасибо вам за молодость мою!

— Хорошие стихи, почти Есенин, — улыбнулся Валерий Мельников, но не бросился в ностальгические воспоминания, а встал на защиту нынешнего чемпионата Беларуси. — У меня знакомый в выходные случайно на футбол по телевизору наткнулся. Взглядом зацепился — там и скорости приличные, и мысль есть, и голы забивают. Думал, чемпионат Англии, увлекся. А когда через несколько минут увидел, что играют Неман и Витебск, впал в восторг: Это же надо, — сказал, — оказывается, первенство Беларуси не такое уж и слабое… И знаешь, я с этим своим товарищем полностью согласен. У Витебска есть стержень, и эта команда мне симпатична. Еще в прошлом году Сергею Ясинскому удалось создать вполне боеспособный коллектив, и я был уверен, что неудачное начало нынешнего сезона — досадная случайность. Команда у него со своим почерком, в ней почти нет легионеров, она прекрасно обучена и, что немаловажно, отменно готова физически. Во всяком случае, что в начале матча, что в конце темп игры футболисты держат и пешком по полю не ходят. В подтверждение мнения, что не так уж все в наших палестинах мрачно, приведу еще один пример. Ислочь вновь проиграла. На сей раз Минску. Но при этом именно команда Виталия Жуковского весь матч владела инициативой и показывала вполне добротный футбол. Минск был полностью переигран, и на месте футболистов этого клуба я, например, сбросился бы на премию вратарю Павлу Чесновскому. Именно благодаря классной игре этого парня Минску удалось победить, уровень Чесновский показал высочайший — почти Буффон! А Ислочь мне понравилась, хочу пожелать этой команде успехов и терпения. Думаю, нужно хотя бы очко набрать — и должно прорвать. Уровень есть, и задачу сохранения места в высшей лиге, несмотря на стартовые минус 7 очков, команда может решить. Городея — Динамо (Мн): поражение минчан привело к отставке Сергея Боровского.

— Кстати, первую победу в чемпионате одержало брестское Динамо. И знаете, что интересно? Несмотря на все разговоры о большом количестве легионеров в составе брестчан, там не зажимают игроков с белорусскими паспортами. Более того, дают дорогу молодым! Два мяча в ворота Славии забил 23-летний Максим Чиж, парень с отличной перспективой, который еще в прошлом году очень неплохо заявил о себе. Вышел в основном составе 20-летний защитник Алексей Иванов, после перерыва появились на поле 18-летний Павел Седько и 17-летний Кирилл Кириленко! Такой политикой в отношении молодых футболистов Брест, безусловно, завоевывает симпатии болельщиков.

— Это очень правильно. И ничего, что Дмитрий Мозолевский и Роман Василюк остались на скамейке запасных. Я, вспоминая свою брестскую молодость, с огромной благодарностью отношусь к Василию Курилову и Анатолию Леванькову, которые взяли надо мной опеку, помогали и словом, и делом. Думаю, что и для Кириленко наставления Василюка очень и очень полезны. Именно так и должно проходить становление молодого футболиста. Так что в Бресте верной дорогой идут товарищи.

— Центральным матчем пятого тура многие называют матч БАТЭ — Шахтер.

— Заявка действительно была громкой. И я, как и многие болельщики, этот матч посмотрел. И до сих пор не могу избавиться от ощущения, что впустую потратил два часа. Прекрасный стадион, хорошее поле, а футбол подкачал. БАТЭ играл в своем нынешнем стиле — тихо и скромно катал мяч, а Шахтер, такое впечатление, ставил своей программой-максимум ничью. К слову, его болгарский десант на поле опять не появился, просидев весь матч в запасе. Я считаю, что если легионеры в команде есть, то они должны делать результат на поле. А на скамейке с тем же успехом и за гораздо меньшие деньги могут сидеть молодые белорусские парни.

— Пятый тур дал отмашку и первым стонам. Во время нашей прошлой встречи мы с вами затронули вопрос: а нужен ли Новополоцку профессиональный футбольный клуб, если он все время ходит с протянутой рукой? И вот что сказал главный тренер команды Олег Сидоренков после поражения от Крумкачоў: Надеюсь, наш клуб перестанет быть виртуальным и вернется в реальность. Я звал сюда людей, приглашал на оговоренные условия, многие приехали с семьями. Некоторые сотрудники клуба стоят и улыбаются: у них все хорошо, а игроки в 2017 году еще ни разу не получили свою заработную плату…

— Сидоренков сумел с бору по сосенке собрать неплохой коллектив. Но тяжелое финансовое положение подкосило команду, у нее нет перспектив, если в ближайшее время ситуация не наладится. А своего мнения я не изменю: в Новополоцке нужно развивать хоккей, а не футбол.

— Еще одна новость: отставка Сергея Боровского с поста главного тренера минского Динамо. Исполняющим обязанности назначен Сергей Гуренко.

— Игры у команды действительно нет, против истины не попрешь. Не стоит ведь отодвигать в сторону и тот факт, что команда вылетела и из кубкового розыгрыша, уступив брестским одноклубникам. Нельзя забывать, что Динамо — это имя! И негоже ни при каких обстоятельствах проигрывать Городее. При всем уважении к этой динамично развивающейся команде.