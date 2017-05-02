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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29622257/
2 мая 2017, 22:37 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Ромы» дисквалифицирован на 2 матча за симуляцию

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт. Футболист «Ромы» Кевин Стротман дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии за симуляцию в штрафной соперника во время дерби с «Лацио», сообщается на официальном сайте Серии А.

Футболист <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Стротман</span> дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии за симуляцию в штрафной соперника во время дерби с <span class=error>Лацио</span> сообщается на официальном сайте Серии А. Увеличить
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Встреча 34-го тура чемпионата Италии прошла в воскресенье на «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась победой «Лацио» со счетом 3:1. Стротман упал в чужой штрафной в концовке первого тайма при отсутствии контакта с игроком соперника, а судья принял «нырок» 27-летнего голландца за нарушение правил и назначил в ворота «Лацио» пенальти, который реализовал Даниэле Де Росси.

Как отмечается, дисциплинарная инстанция лиги на основании видеозаписи установила, что падение Стротмана произошло не из-за контакта с игроком «Лацио» и является проявлением неспортивного поведения.

В итоге хавбек пропустит два ближайших матча чемпионата, в которых «Рома» сыграет на выезде с «Миланом» 7 мая и дома с «Ювентусом» 14 мая.

30.04.2017 13:30 Зрители 43794 основной раунд: 34-й тур Olimpico
Рома 1:3 Лацио
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Симоне Индзаги
Голы
45′ Даниэле Де Росси 16
14 Бальде Кейта (С. Милинкович-Савич) 12′
8 Душан Баста 50′
14 Бальде Кейта (С. Лулич) 85′
Составы
Войчех Щенсны 1
90+3′ Антонио Рюдигер 2
Эмерсон 33
Константинос Манолас 44
Раджа Наингголан 4
Кевин Стротман 6
Эдин Джеко 9
Мохамед Салах 11
64′ Федерико Фасио 20
Диего Перотти 8
73′ Даниэле Де Росси 16
Франческо Тотти 10
45′ Стефан Эль-Шаарави 92
Бруну Перес 13
1 Томас Стракоша
8 Душан Баста
13 Фортуна дос Сантос Уоллас
15 Бартоломеу Жакинту Баштуш
16 Марко Пароло 90+2′
19 Сенад Лулич
20 Лукас Билья 45′
21 Сергей Милинкович-Савич
3 Стефан де Фрай 74′
2 Уэсли Худт 81′
6 Джордан Лукаку 43′
10 Перейра Гомес Фелипе Андерсон
14 Бальде Кейта 87′ 87′
9 Филип Джорджевич
Статистика
0 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 7
8 Угловые 5
10 Фолы 10
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Рома
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