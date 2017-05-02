Футболист «Ромы» дисквалифицирован на 2 матча за симуляцию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча 34-го тура чемпионата Италии прошла в воскресенье на «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась победой «Лацио» со счетом 3:1. Стротман упал в чужой штрафной в концовке первого тайма при отсутствии контакта с игроком соперника, а судья принял «нырок» 27-летнего голландца за нарушение правил и назначил в ворота «Лацио» пенальти, который реализовал Даниэле Де Росси.

Как отмечается, дисциплинарная инстанция лиги на основании видеозаписи установила, что падение Стротмана произошло не из-за контакта с игроком «Лацио» и является проявлением неспортивного поведения.

В итоге хавбек пропустит два ближайших матча чемпионата, в которых «Рома» сыграет на выезде с «Миланом» 7 мая и дома с «Ювентусом» 14 мая.