Футболист «Ромы» дисквалифицирован на 2 матча за симуляцию
МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт.Футболист «Ромы» Кевин Стротман дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии за симуляцию в штрафной соперника во время дерби с «Лацио», сообщается на официальном сайте Серии А.
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Встреча 34-го тура чемпионата Италии прошла в воскресенье на «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась победой «Лацио» со счетом 3:1. Стротман упал в чужой штрафной в концовке первого тайма при отсутствии контакта с игроком соперника, а судья принял «нырок» 27-летнего голландца за нарушение правил и назначил в ворота «Лацио» пенальти, который реализовал Даниэле Де Росси.
Как отмечается, дисциплинарная инстанция лиги на основании видеозаписи установила, что падение Стротмана произошло не из-за контакта с игроком «Лацио» и является проявлением неспортивного поведения.
В итоге хавбек пропустит два ближайших матча чемпионата, в которых «Рома» сыграет на выезде с «Миланом» 7 мая и дома с «Ювентусом» 14 мая.
Полузащитник и вице-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси попал в сферу интересов «Интера». Контракт 33-летнего футболиста истекает по окончании сезона и пока не продлён. Этим обстоятельством хотят воспользоваться в миланском клубе.