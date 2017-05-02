«Кайрат» прервал семиматчевую победную серию «Астаны»

Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с «Астаной» в центральном матче десятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая на обновленной «Астана Арене», закончилась со счетом 1:1. При этом после первого тайма хозяева уступали в один мяч.

Первыми счет в матче открыли гости. На 35-й минуте полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат точно пробил с метров 25−30.

«Астана» сумела отыграться в концовке игры. На 87-й минуте Срджан Граховац спас команду от поражения.

Таким образом, «Кайрат» прервал победную серию «Астаны», которая насчитывала семь игр. Подопечные Кахабера Цхададзе набрали 19 очков, отставая на четыре балла от лидирующей в турнирной таблице столичной команды, у которой есть игра в запасе.

Добавим, что «Кайрат» остается единственной командой в сезоне, идущей без поражений.