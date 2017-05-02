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2 мая 2017, 16:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» хочет заполучить Де Росси и предложил игроку двухлетний контракт

Полузащитник и вице-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси попал в сферу интересов «Интера». Контракт 33-летнего футболиста истекает по окончании сезона и пока не продлён. Этим обстоятельством хотят воспользоваться в миланском клубе.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нерадзурри уже вышли на Де Росси и предложили ему подписать двухлетний контракт. Финансовые детали неизвестны. Переговоры должны состояться в ближайшее время.

Даниэле Де Росси является воспитанником «Ромы» и играет в римской команде с 2002 года.

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