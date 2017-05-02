«Интер» хочет заполучить Де Росси и предложил игроку двухлетний контракт

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нерадзурри уже вышли на Де Росси и предложили ему подписать двухлетний контракт. Финансовые детали неизвестны. Переговоры должны состояться в ближайшее время.

Даниэле Де Росси является воспитанником «Ромы» и играет в римской команде с 2002 года.