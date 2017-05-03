В одну воронку. Сергей Гуренко во второй раз возглавил минское «Динамо»

Уже возглавлял «Динамо»



На заре тренерской карьеры Сергей Витальевич получил назначение на пост главного тренера столичной команды. Сезон-2009 Гуренко начинал в качестве футболиста, однако уже в августе окончательно завершил игровую карьеру и сменил на посту Кирилла Альшевского. Дебютный сезон под руководством новоиспеченного тренера команда завершила на второй позиции. От лидирующего БАТЭ «бело-голубые» отстали на 12 очков. В пресловутом мае следующего года Гуренко ушел в отставку. Причины коуч называл разные. Сначала тренер сетовал на то, что «задача — занять первое место по результатам первого круга — не выполнена. Недавним поражением от БАТЭ все возможности достичь цели перечеркнуты. Все это прекрасно понимают, поэтому я и решил покинуть команду».



Спустя время Гуренко объявил о другой причине своего ухода, связанной с фигурой генерального директора клуба: «Причина отнюдь не в результате — просто мне не удалось найти взаимопонимание с гендиректором клуба Валерием Стрельцовым. Этот человек давал владельцам команды неверную информацию на мой счет, заводя тех в заблуждение. Могу сказать больше — этот человек хотел сам стать главным тренером».



После этого специалист почти два года работал на аналогичной должности в жодинском «Торпедо». Туда, благодаря личным отношениям, удалось пригласить давних партнеров: Андрея Лаврика и бывшего защитника сборной России Вадима Евсеева, которые уже приближались к финишу своих карьер. В Жодино у Гуренко сложилось не совсем гладко: стартовый сезон команда завершила на предпоследнем, 11-м, месте в турнирной таблице, следующий — на 6-м, а в сезоне-2012 жодинцы и вовсе оказались на самом дне. Правда, Гуренко покинул команду несколькими месяцами ранее.



Вскоре он вернулся в «Динамо» и занял пост спортивного директора. Ему удалось пригласить в команду Дмитрия Сычева и Кристиана Ободо. Правда, уже спустя 8 месяцев после назначения Гуренко был освобожден от занимаемой должности. Причины на поверхности: Юрий Чиж отмечал, что менеджмент клуба не справился с поставленными задачами, а сам Гуренко высказал пожелание реализовать себя в качестве тренера.



Международный этап тренерской карьеры



Возобновив тренерскую деятельность, Гуренко отправился в Россию. Там специалист помогал Славолюбу Муслину в «Краснодаре» и «Амкаре». За сербом Сергей Витальевич отправился в льежский «Стандард». Пребывание в Бельгии для тренеров оказалось недолгим и неуспешным. Вскоре после начала сезона в клубе сменился президент, затем команда осталась без группового этапа Лиги Европы, а в шести турах чемпионата «Стандард» набрал лишь семь баллов. Новый руководитель клуба не стал долго ждать и сделал ставку на новый тренерский штаб, в котором не осталось места белорусскому специалисту.



Высокий «Стандард». Сергей Гуренко: лучше быть вторым в Бельгии, чем первым в деревне



После неудач заграницей Гуренко вернулся на родину и возглавил дубль минского «Динамо». Сезон-2016 его команда завершила в двух очках от пьедестала: на четвертом месте.



Совмещение постов



Помимо клубной работы, Гуренко включен в тренерский штаб сборной Сербии, где помогает Славолюбу Муслину. Когда Сергей Витальевич возглавлял дублирующий состав, претензий из-за совмещения постов у руководства «Динамо» не возникало: «В “Динамо” не стали возражать против совмещения должностей, и я продолжу тренировать резервистов минского клуба. А отлучаться буду только на матчи и предыгровые сборы сербской команды. В остальное же время планирую помогать Муслину дистанционно». Как будет обстоять дело сейчас — большой вопрос. Если Гуренко задержится в главной команде «Динамо» надолго, то в случае выхода сербов на чемпионат мира-2018 «бело-голубые» на несколько недель могут остаться без рулевого — в чемпионате Беларуси паузы на время международных турниров не предусмотрены. Но все это — фантазии. А реалии таковы, что Сергей Витальевич пока лишь «и.о.», да и «Динамо» не самый стабильный клуб.



Реакция болельщиков на отставку Сергея Боровоского и возвращение Сергея Гуренко



«Судейский корпус созывает срочное совещание по мерам улучшения индивидуальной защиты».

feliks, форум pressball.by



«Им надо Венгера. “Арсенал”, как и “Динамо”, титулы особо не выигрывает, но человек уже 20 лет работает в одном клубе, больше 10 лет не был чемпионом АПЛ, а он еще шантажирует руководство угрожая уйти».

yanus, форум pressball.by



«Пошло по новому кругу. Уже и не смешно».

fill91, форум pressball.by



«На сегодня это самое адекватное решение. Кто сейчас лучше Гуренко? Он знает дубль, игроков, систему…»

Гостевая болельщиков «Динамо»



«Как минимум после назначения Гуренко игроки будут на поле с нужным настроем выходить: он-то завести умеет! Нет мастерства и тактики, пусть хотя бы самоотдача будет. А что выйдет из его второго прихода — мы увидим уже в мае, после трехматчевой серии “Динамо” Бр. — “Шахтер” — БАТЭ».

Гостевая болельщиков «Динамо»



«Скучно точно не будет. До сих пор вспоминаю его пресс-конференцию после матча с БАТЭ».

Гостевая болельщиков «Динамо».