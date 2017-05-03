Артем Кравец может пропустить матч с «Реалом»
Нападающий продолжает заниматься по индивидуальной программе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Официальный сайт «Гранады» сообщил о начале подготовки команды к субботнему поединку против «Реала» в чемпионате Испании.
В общей группе отсутствуют ряд футболистов, среди которых и украинский нападающий Артем Кравец. Форвард продолжает восстанавливаться от растяжения связок левого голеностопного сустава. Отметим, что
Ранее сообщалось, что «Гранада» потеряла шансы на сохранение прописки в элите и следующий сезон, как минимум, проведет в Сегунде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter