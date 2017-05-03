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3 мая 2017, 1:19 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Артем Кравец может пропустить матч с «Реалом»

Нападающий продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Нападающий продолжает заниматься по индивидуальной программе. Увеличить
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Официальный сайт «Гранады» сообщил о начале подготовки команды к субботнему поединку против «Реала» в чемпионате Испании.

В общей группе отсутствуют ряд футболистов, среди которых и украинский нападающий Артем Кравец. Форвард продолжает восстанавливаться от растяжения связок левого голеностопного сустава. Отметим, что из-за этого повреждения Кравец пропустил уже три матча своей команды.

Ранее сообщалось, что «Гранада» потеряла шансы на сохранение прописки в элите и следующий сезон, как минимум, проведет в Сегунде.

Гранада
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