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3 мая 2017, 1:20 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Президент «Полтавы»: Нам не должны указывать и принимать за нас решение ни УПЛ, ни Комитет по стадионам

Завтра, состоится календарный матч Первой лиги, в котором ФК «Полтава» будет принимать «Верес».

Завтра состоится календарный матч Первой лиги в котором ФК Полтава будет принимать <span class=error>Верес</span> Увеличить
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О причинах переноса матча на стадион «Ворскла» им. Бутовского дал свой комментарий президент ФК «Полтава» Леонид Соболев:

«Мы всегда открыты к диалогу, но не с позиции силы и диктатуры. Нам не должны указывать и принимать за нас решение ни Премьер лига, ни Комитет по стадионам. У ФК «Полтава» есть своя домашняя арена, на которой в этом году были сыгранные матчи чемпионата Украины. Именно сейчас было принято решение реконструировать газон на стадионе «Локомотив», пострадавший после зимних морозов, благо погодные условия этому способствуют.

Что касается отмененной кубковой игры, то если бы руководство Премьер лиги заранее связалось с нами, а не принудительно заставляло наш клуб изменить место проведение матча, то мы бы пошли им на уступки, и деньги тут не играют большую роль. Со своей стороны, мы все сделали для того что бы подготовить стадион к поединку с «Шахтером», — сказал функционер.

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