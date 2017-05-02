Хурадо подарил «Барселоне» победу

РАЗГРОМ В КАТАЛОНСКОМ ДЕРБИ

Суббота. Корнелья-де-Льобрегад. «Эспаньол» — «Барселона» — 0:3. Игроки «Барсы» празднуют гол. AFP 2017

Пятый сезон подряд «Эспаньол» не смог забить на своем поле «Барселоне». При этом раньше «попугаи» хотя бы избегали разгромов от своего самого ненавистного соперника, а теперь зрители уходили со стадиона «Корнелья» при счете 0:3 на табло. Всему виной грубейшие индивидуальные ошибки футболистов «Эспаньола». После более-менее равного и безголевого первого тайма «попугаев» подвел экс-спартаковец Хурадо. Хавбек «Эспаньола» с центра поля сделал неточный пас назад, организовав тем самым чистый выход один на один Луису Суаресу. Еще один гол уругвайскому форварду подарил защитник «Эспаньола» Аарон, потеряв мяч в своей штрафной площади. Лишь раз «Барселоне» удалось забить в результате осмысленной комбинации — Месси сделал эффектный голевой пас Ракитичу. В итоге — 0:3, «Барселона» снова уверенно доказала кто в Каталонии хозяин.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ГОЛ МАРСЕЛУ

Суббота. Мадрид. «Реал» — «Валенсия» — 2:1. МАРСЕЛУ (слева) празднует с Серхио РАМОСОМ победный гол. AFP 2017

За три дня до первого полуфинала Лиги чемпионов Зинедин Зидан выпустил свой практически полностью основной состав в домашнем матче с «Валенсией», но это не застраховало «сливочных» от проблем. «Валенсия» дала бой и в отсутствие дисквалифицированного Дзадзы, главного героя матча первого круга, проигранного «Реалом» на «Месталье». На сей раз мадридцы большую часть матча вели со счетом 1:0 благодаря навесу Карвахаля и голу Роналду головой. Лучший момент изменить счет упустил опять же португалец, не забив пенальти в ворота Диегу Алвеса. Бразильский голкипер «Валенсии» уже в третий раз отразил удар Криштиану с пенальти (из 4 исполненных). В результате Роналду стал первым в истории «Реала» футболистом, не реализовавшим 10 пенальти в чемпионате (из 68 исполненных). А Диегу Алвес установил новый рекорд, отбив 6 ударов с 11-метровой отметки в течение одного розыгрыша чемпионата.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 35, 29.04.2017, 17:15 2:1 Реал Валенсия

Сравнять счет валенсийцы смогли на 82-й минуте — великолепным ударом со штрафного Дани Парехо отправил мяч в «девятку» и заставил Кейлора Наваса вынимать мяч из своих ворот в 17-м матче подряд. Но в который уже раз в этом сезоне «Реал» вырвал победу в самой концовке. На 86-й минуте гол-красавец после сольного прохода забил Марселу, спасший тем самым «Реал» от потери очков. «Реал» по-прежнему идет вровень по очкам с «Барселоной», уступая каталонцам первое место по результатам личных встреч, но имея впереди один матч в запасе. Команде Зинедина Зидана остались четыре матча при лишь трех у «Барселоны».

«СЕВИЛЬЯ» ОТСТАЛА ОТ «АТЛЕТИКО»

Понедельник. Малага. «Малага» — «Севилья» — 4:2. «Севилья» потерпела неожиданное поражение. AFP 2017

А вот в борьбе за третье место интриги все меньше. Раньше у «Атлетико» и «Севильи» было поровну очков при преимуществе «матрасников» в личных встречах. Но «Севилья» в понедельник неожиданно проиграла 2:4 немотивированной «Малаге» в гостях. Героем игры стал экс-форвард «Барсы» Сандро, даже несмотря на нереализованный им пенальти. Но Сандро успел организовать два мяча (гол и результативный пас) и создал еще массу остроты у ворот поверженной «Севильи». «Атлетико» тем временем привез победу 5:0 с Канарских островов. Уже к 19-й минуте «Лас-Пальмас» пропустил три гола (благодаря феноменальной активности Сауля и Гамейро, в первую очередь), и далее «индейцы» играли уже не на полных скоростях, но продолжали и продолжали забивать. Настоящий «Лас-Пальмас» закончился еще в январе, надо признать.

«ГРАНАДА» ОТПРАВИЛАСЬ В СЕГУНДУ

Вслед за «Осасуной» вторую путевку в сегунду в этом туре обеспечила себе «Гранада». В четвертом матче под руководством Тони Адамса красно-белые наконец забили свой первый гол (отличился Адриан Рамос), после чего мудрый английский стратег сразу же заменил экс-форварда «Боруссии» и оставил свою команду без шансов вырвать победу. В итоге «Гранада» проиграла в Сан-Себастяьне 1:2, так и не набрав до сих пор ни единого очка при Адамсе. Следующий матч при этом будет с мадридским «Реалом»… И его «Гранада» проведет уже в качестве клуба сегунды. В эти выходные, кстати, стала известна и первая команда, проследовавшая в обратном направлении. Валенсийский «Леванте» за пять туров до конца турнира в сегунду обеспечил себе выход в примеру в домашнем матче с «Овьедо» на глазах более двадцати тысяч своих болельщиков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">FT | 2-1 | <a href="https://twitter.com/hashtag/RealSociedadGranada?src=hash">#RealSociedadGranada</a><br>Final whistle at Anoeta & a result which unfortunately, confirms relegation from <a href="https://twitter.com/hashtag/LaLiga?src=hash">#LaLiga</a><a href="https://twitter.com/hashtag/VamosMiGranada?src=hash">#VamosMiGranada</a> <a href="https://t.co/ByVdmMJuoZ">pic.twitter.com/ByVdmMJuoZ</a></p>— Granada C.F. (@GranadaCdeF_en) <a href="https://twitter.com/GranadaCdeF_en/status/858302778665512960">April 29, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«СПОРТИНГ» ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СЕГУНДЕ