Хурадо подарил «Барселоне» победу

Пятый сезон подряд «Эспаньол» не смог забить на своем поле «Барселоне». При этом раньше «попугаи» хотя бы избегали разгромов от своего самого ненавистного соперника, а теперь зрители уходили со стадиона «Корнелья» при счете 0:3 на табло. Всему виной грубейшие индивидуальные ошибки футболистов «Эспаньола». После более-менее равного и безголевого первого тайма «попугаев» подвел экс-спартаковец Хурадо. Хавбек «Эспаньола» с центра поля сделал неточный пас назад, организовав тем самым чистый выход один на один Луису Суаресу. Еще один гол уругвайскому форварду подарил защитник «Эспаньола» Аарон, потеряв мяч в своей штрафной площади. Лишь раз «Барселоне» удалось забить в результате осмысленной комбинации — Месси сделал эффектный голевой пас Ракитичу. В итоге — 0:3, «Барселона» снова уверенно доказала кто в Каталонии хозяин.
СПАСИТЕЛЬНЫЙ ГОЛ МАРСЕЛУ
Суббота. Мадрид. «Реал» — «Валенсия» — 2:1. МАРСЕЛУ (слева) празднует с Серхио РАМОСОМ победный гол.
За три дня до первого полуфинала Лиги чемпионов Зинедин Зидан выпустил свой практически полностью основной состав в домашнем матче с «Валенсией», но это не застраховало «сливочных» от проблем. «Валенсия» дала бой и в отсутствие дисквалифицированного Дзадзы, главного героя матча первого круга, проигранного «Реалом» на «Месталье». На сей раз мадридцы большую часть матча вели со счетом 1:0 благодаря навесу Карвахаля и голу Роналду головой. Лучший момент изменить счет упустил опять же португалец, не забив пенальти в ворота Диегу Алвеса. Бразильский голкипер «Валенсии» уже в третий раз отразил удар Криштиану с пенальти (из 4 исполненных). В результате Роналду стал первым в истории «Реала» футболистом, не реализовавшим 10 пенальти в чемпионате (из 68 исполненных). А Диегу Алвес установил новый рекорд, отбив 6 ударов с 11-метровой отметки в течение одного розыгрыша чемпионата.
Сравнять счет валенсийцы смогли на 82-й минуте — великолепным ударом со штрафного Дани Парехо отправил мяч в «девятку» и заставил Кейлора Наваса вынимать мяч из своих ворот в 17-м матче подряд. Но в который уже раз в этом сезоне «Реал» вырвал победу в самой концовке. На 86-й минуте гол-красавец после сольного прохода забил Марселу, спасший тем самым «Реал» от потери очков. «Реал» по-прежнему идет вровень по очкам с «Барселоной», уступая каталонцам первое место по результатам личных встреч, но имея впереди один матч в запасе. Команде Зинедина Зидана остались четыре матча при лишь трех у «Барселоны».
А вот в борьбе за третье место интриги все меньше. Раньше у «Атлетико» и «Севильи» было поровну очков при преимуществе «матрасников» в личных встречах. Но «Севилья» в понедельник неожиданно проиграла 2:4 немотивированной «Малаге» в гостях. Героем игры стал экс-форвард «Барсы» Сандро, даже несмотря на нереализованный им пенальти. Но Сандро успел организовать два мяча (гол и результативный пас) и создал еще массу остроты у ворот поверженной «Севильи». «Атлетико» тем временем привез победу 5:0 с Канарских островов. Уже к 19-й минуте «Лас-Пальмас» пропустил три гола (благодаря феноменальной активности Сауля и Гамейро, в первую очередь), и далее «индейцы» играли уже не на полных скоростях, но продолжали и продолжали забивать. Настоящий «Лас-Пальмас» закончился еще в январе, надо признать.
«ГРАНАДА» ОТПРАВИЛАСЬ В СЕГУНДУ
Вслед за «Осасуной» вторую путевку в сегунду в этом туре обеспечила себе «Гранада». В четвертом матче под руководством Тони Адамса красно-белые наконец забили свой первый гол (отличился Адриан Рамос), после чего мудрый английский стратег сразу же заменил экс-форварда «Боруссии» и оставил свою команду без шансов вырвать победу. В итоге «Гранада» проиграла в Сан-Себастяьне 1:2, так и не набрав до сих пор ни единого очка при Адамсе. Следующий матч при этом будет с мадридским «Реалом»… И его «Гранада» проведет уже в качестве клуба сегунды. В эти выходные, кстати, стала известна и первая команда, проследовавшая в обратном направлении. Валенсийский «Леванте» за пять туров до конца турнира в сегунду обеспечил себе выход в примеру в домашнем матче с «Овьедо» на глазах более двадцати тысяч своих болельщиков.
«СПОРТИНГ» ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СЕГУНДЕ
Если «Овьедо» не выйдет в примеру через плей-офф, то в следующем сезоне, скорее всего, состоится возвращение легендарного астурийского дерби. Потому что «Спортинг» из Хихона одной ногой уже в сегунде. Бывшая команда Дмитрия Черышева и Юрия Никифорова проиграла 1:3 в Вильярреале и осталась на 18-м месте с 24 очками. «Спортингу» для спасения надо обгонять либо «Леганес» (30 очков), либо «Депортиво» (32). Задача выглядит практически нерешаемой. Ведь и у «Леганеса», и у «Депора» остаются по два домашних матча против уже немотивированных соперников. Такой же календарь и у самого «Спортинга», но хихонцы могут вылететь уже в следующем туре.
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