Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29618120/
2 мая 2017, 15:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гризманн хочет зарабатывать в «МЮ» £ 300 тыс. в неделю

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн выдвинул условия «Манчестер Юнайтед», руководство которого заинтересовано в его услугах. Об этом информирует Daily Mail.

Нападающий <span class=error>Атлетико</span> Антуан Гризманн выдвинул условия Манчестер Юнайтед руководство которого заинтересовано в его услугах. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Источник сообщает, что 26-летний Гризманн требует от «МЮ» пятилетний контракт с окладом £ 300 тыс. в неделю. Если манкунианцы выполнят условия, француз станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ и будет готов покинуть «Атлетико».

При этом «МЮ» придётся заплатить мадридцам за Гризманна около € 90 млн (примерно £ 76,5 млн). Вместе с затратами на зарплату общая потраченная сумма с учётом бонусов может достигнуть £ 155 млн.

Контракт Антуана Гризманна с «Атлетико» действует до лета 2021 года.

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов