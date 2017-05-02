Гризманн хочет зарабатывать в «МЮ» £ 300 тыс. в неделю
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн выдвинул условия «Манчестер Юнайтед», руководство которого заинтересовано в его услугах. Об этом информирует Daily Mail.
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Источник сообщает, что 26-летний Гризманн требует от «МЮ» пятилетний контракт с окладом £ 300 тыс. в неделю. Если манкунианцы выполнят условия, француз станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ и будет готов покинуть «Атлетико».
При этом «МЮ» придётся заплатить мадридцам за Гризманна около € 90 млн (примерно £ 76,5 млн). Вместе с затратами на зарплату общая потраченная сумма с учётом бонусов может достигнуть £ 155 млн.
Контракт Антуана Гризманна с «Атлетико» действует до лета 2021 года.
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