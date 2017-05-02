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2 мая 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Марринер обслужит «Арсенал» и «МЮ» в 36-м туре АПЛ

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 36-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток даст Андре Марринер.

Помогать 46-летнему арбитру будут Скотт Леджер и Саймон Бэк. Четвёртый рефери — Крейг Поусон. Об этом говорится на официальном сайте Премьер-лиги.

В текущем сезоне АПЛ Андре Марринер работал на 25 матчах. Арбитр показал 93 жёлтые (1 вторую жёлтую) и 1 прямую красную карточку. Также Марринер назначил 5 пенальти.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 7 мая. Начало — 18:00 мск.

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