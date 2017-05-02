Марринер обслужит «Арсенал» и «МЮ» в 36-м туре АПЛ

Помогать 46-летнему арбитру будут Скотт Леджер и Саймон Бэк. Четвёртый рефери — Крейг Поусон. Об этом говорится на официальном сайте Премьер-лиги.

В текущем сезоне АПЛ Андре Марринер работал на 25 матчах. Арбитр показал 93 жёлтые (1 вторую жёлтую) и 1 прямую красную карточку. Также Марринер назначил 5 пенальти.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 7 мая. Начало — 18:00 мск.