Марринер обслужит «Арсенал» и «МЮ» в 36-м туре АПЛ
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 36-го тура английской
Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток даст Андре Марринер.
Помогать 46-летнему арбитру будут Скотт Леджер и Саймон Бэк. Четвёртый рефери — Крейг Поусон. Об этом говорится на официальном сайте
В текущем сезоне АПЛ Андре Марринер работал на 25 матчах. Арбитр показал 93 жёлтые (1 вторую жёлтую) и 1 прямую красную карточку. Также Марринер назначил 5 пенальти.
Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 7 мая. Начало — 18:00 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter