Сергей Гуренко назначен исполняющим обязанности главного тренера футболистов «Динамо-Минск»

Гуренко заменил Сергея Боровского, который возглавлял команду с июля прошлого года и был отправлен в отставку после поражения динамовцев в матче 5-го тура чемпионата Беларуси от «Городеи» (0:1). Сергей Гуренко уже тренировал минское «Динамо» в 2009—2010 годах.

Наставником дублирующего состава динамовцев назначен Михаил Мустыгин.

Матч 6-го тура национального первенства минское «Динамо» проведет 6 мая на поле столичного стадиона «Трактор» против «Гомеля».

После пяти туров минские динамовцы занимают 5-е место, набрав 9 очков (3 победы, 0 ничьих, 2 поражения; разница мячей — 5−2). Лидирует борисовский БАТЭ — 11 очков, по 10 баллов набрали «Слуцк», могилевский «Днепр» и солигорский «Шахтер».