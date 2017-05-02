Сергей Гуренко назначен исполняющим обязанности главного тренера футболистов «Динамо-Минск»
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Сергей Гуренко сегодня назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Динамо-Минск». Информация об этом размещена на официальном сайте столичного клуба, сообщает БЕЛТА.
Гуренко заменил Сергея Боровского, который возглавлял команду с июля прошлого года и был отправлен в отставку после поражения динамовцев в матче 5-го тура чемпионата Беларуси от «Городеи» (0:1). Сергей Гуренко уже тренировал минское «Динамо» в 2009—2010 годах.
Наставником дублирующего состава динамовцев назначен Михаил Мустыгин.
Матч 6-го тура национального первенства минское «Динамо» проведет 6 мая на поле столичного стадиона «Трактор» против «Гомеля».
После пяти туров минские динамовцы занимают 5-е место, набрав 9 очков (3 победы, 0 ничьих, 2 поражения; разница мячей — 5−2). Лидирует борисовский БАТЭ — 11 очков, по 10 баллов набрали «Слуцк», могилевский «Днепр» и солигорский «Шахтер».
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