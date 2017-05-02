«Шахтер» на выезде обыграл «Окжетпес» и одержал первую победу в сезоне

Встреча команд, прошедшая на «Астана Арене», закончилась со счетом 2:0 в пользу «горняков». В составе победителей дубль оформил Айдос Таттыбаев, отличившийся по разу в каждом из таймов (на 20-й и 72-й минутах).

Благодаря этой победе, ставшей первой в сезоне, «Шахтер» прервал свою восьмиматчевую безвыигрышную серию в КПЛ. «Горняки» набрали шесть очков и ушли с последнего места в турнирной таблице. В активе «Окжетпеса», потерпевшего пятое поражение, осталось восемь баллов.