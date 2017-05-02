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2 мая 2017, 14:11 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Шахтер» на выезде обыграл «Окжетпес» и одержал первую победу в сезоне

Карагандинский «Шахтер» одержал победу над кокшетауским «Окжетпесом» в матче десятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая на «Астана Арене», закончилась со счетом 2:0 в пользу «горняков». В составе победителей дубль оформил Айдос Таттыбаев, отличившийся по разу в каждом из таймов (на 20-й и 72-й минутах).

Благодаря этой победе, ставшей первой в сезоне, «Шахтер» прервал свою восьмиматчевую безвыигрышную серию в КПЛ. «Горняки» набрали шесть очков и ушли с последнего места в турнирной таблице. В активе «Окжетпеса», потерпевшего пятое поражение, осталось восемь баллов.

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