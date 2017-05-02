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2 мая 2017, 13:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» Жан-Микаэль Сери привлек внимание топ-клубов своей удачной игрой в нынешнем сезоне.

Как сообщает El Mundo Deportivo, за хавбеком следят скауты «Барселоны», которая рассматривает возможность его подписания. По данным источника, покупка Сери обойдется заинтересованному клубу в 40 миллионов евро.

— Я могу сделать большую карьеру и без перехода в «Барселону», — отмечал ранее Сери. — Но если удастся попасть в «Барселону», то это будет колоссальный шаг вперед. Мне очень нравится эта команда.

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