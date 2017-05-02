«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Ниццы»

Как сообщает El Mundo Deportivo, за хавбеком следят скауты «Барселоны», которая рассматривает возможность его подписания. По данным источника, покупка Сери обойдется заинтересованному клубу в 40 миллионов евро.

— Я могу сделать большую карьеру и без перехода в «Барселону», — отмечал ранее Сери. — Но если удастся попасть в «Барселону», то это будет колоссальный шаг вперед. Мне очень нравится эта команда.