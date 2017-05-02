Оуэн посоветовал «Манчестер Юнайтед» не спешить с покупкой Гризманна

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«Я думаю, что Гризманн является блестящим игроком, это очевидно. Но в «Манчестер Юнайтед» должны взвесить все за и против. Зачем тратить более £ 80 млн, когда у вас есть Рашфорд?

Если Моуринью не готов предоставить игроку шанс, то тогда ему нужно купить нового футболиста на долгосрочную перспективу. Нужно иметь игрока, который сделает то, что сделал Ибрагимович. Для Моуринью нелегко предоставить такой кредит доверия Рашфорду, — цитирует Оуэна Goal.

В нынешнем сезоне Маркус Рашфорд в 29 матчах АПЛ забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.