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2 мая 2017, 13:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Оуэн посоветовал «Манчестер Юнайтед» не спешить с покупкой Гризманна

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн считает, что манкунианцам не нужно спешить с покупкой форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Англичанин напомнил, что в команде есть Маркус Рашфорд.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Майкл <span class=error>Оуэн</span> считает что манкунианцам не нужно спешить с покупкой форварда <span class=error>Атлетико</span> Антуана <span class=error>Гризманна</span>. Увеличить
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«Я думаю, что Гризманн является блестящим игроком, это очевидно. Но в «Манчестер Юнайтед» должны взвесить все за и против. Зачем тратить более £ 80 млн, когда у вас есть Рашфорд?

Если Моуринью не готов предоставить игроку шанс, то тогда ему нужно купить нового футболиста на долгосрочную перспективу. Нужно иметь игрока, который сделает то, что сделал Ибрагимович. Для Моуринью нелегко предоставить такой кредит доверия Рашфорду, — цитирует Оуэна Goal.

В нынешнем сезоне Маркус Рашфорд в 29 матчах АПЛ забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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