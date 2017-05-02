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2 мая 2017, 12:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» заработает € 1 млн, если «Барселона» выиграет Примеру

Руководство «Валенсии» было бы не прочь видеть «Барселону» чемпионом Испании. Дело в том, что в этом случае «летучие мыши» заработали бы € 1 млн, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Руководство Валенсии было бы не прочь видеть Барселону чемпионом Испании. Дело в том что в этом случае летучие мыши заработали бы € 1 млн сообщает испанское <nobr>интернет-издание</nobr> Sport. Увеличить
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Эту сумму «Валенсия» получила бы благодаря переходу полузащитника Андре Гомеша в каталонский клуб перед стартом текущего сезона. «Барселона» заплатила за игрока € 35 млн. Кроме того, «Валенсия» получит ещё € 20 млн бонусов за успехи игрока и сине-гранатовых. В частности, «Валенсия» пять раз будет получать по € 1 млн, если «Барселона» будет становиться чемпионом страны.

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