«Валенсия» заработает € 1 млн, если «Барселона» выиграет Примеру

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Эту сумму «Валенсия» получила бы благодаря переходу полузащитника Андре Гомеша в каталонский клуб перед стартом текущего сезона. «Барселона» заплатила за игрока € 35 млн. Кроме того, «Валенсия» получит ещё € 20 млн бонусов за успехи игрока и сине-гранатовых. В частности, «Валенсия» пять раз будет получать по € 1 млн, если «Барселона» будет становиться чемпионом страны.