«Валенсия» заработает € 1 млн, если «Барселона» выиграет Примеру
Руководство «Валенсии» было бы не прочь видеть «Барселону» чемпионом Испании. Дело в том, что в этом случае «летучие мыши» заработали бы € 1 млн, сообщает испанское
интернет-издание Sport.
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Эту сумму «Валенсия» получила бы благодаря переходу полузащитника Андре Гомеша в каталонский клуб перед стартом текущего сезона. «Барселона» заплатила за игрока € 35 млн. Кроме того, «Валенсия» получит ещё € 20 млн бонусов за успехи игрока и
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