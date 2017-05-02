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2 мая 2017, 13:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» готов заплатить за Кингсли Комана € 60 млн

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает проявлять интерес к нападающему мюнхенской «Баварии» Кингсли Коману, передаёт интернет-портал Goal.

Согласно информации, английский клуб готов заплатить за французского футболиста € 60 млн и уже контактировал с ближайшим окружением Комана.

Ранее игрок уже говорил о том, что непременно хочет остаться в немецком гранде, что совпадает с планами клуба. «Бавария» выкупила трансферный лист Комана у туринского «Ювентуса», подписав с ним контракт до 2020 года.

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