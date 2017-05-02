«Манчестер Сити» готов заплатить за Кингсли Комана € 60 млн

Согласно информации, английский клуб готов заплатить за французского футболиста € 60 млн и уже контактировал с ближайшим окружением Комана.

Ранее игрок уже говорил о том, что непременно хочет остаться в немецком гранде, что совпадает с планами клуба. «Бавария» выкупила трансферный лист Комана у туринского «Ювентуса», подписав с ним контракт до 2020 года.