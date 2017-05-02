«Челси» проявляет интерес к защитнику «Саутгемптона» Суарешу

Главный тренер лондонцев Антонио Конте хочет укрепить правый фланг обороны, и Суареш является одной из приоритетных целей. Португалец два года играет в Туманном Альбионе и уже адаптировался к английскому футболу.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 30 официальных матчах за «Саутгемптон» и отдал 3 результативные передачи.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Седрик Суареш входит в сферу интересов «Барселоны».