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2 мая 2017, 13:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Саутгемптона» Суарешу

Защитник «Саутгемптона» Седрик Рикарду Алвеш Суареш может по окончании сезона сменить клубную прописку. A Bola сообщает, что португалец попал в сферу интересов «Челси».

Главный тренер лондонцев Антонио Конте хочет укрепить правый фланг обороны, и Суареш является одной из приоритетных целей. Португалец два года играет в Туманном Альбионе и уже адаптировался к английскому футболу.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 30 официальных матчах за «Саутгемптон» и отдал 3 результативные передачи.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Седрик Суареш входит в сферу интересов «Барселоны».

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