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2 мая 2017, 12:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хави может возглавить сборную Катара и мечтает быть тренером «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», не исключает, что будет работать у руля сборной Катара на чемпионате мира 2022 года. Экс-футболист национальной команды Испании в очередной раз подчеркнул, что хотел бы посвятить себя тренерской карьере.

«Работа у руля сборной Катара — возможное развитие событий. После этого надеюсь вернуться в “Барселону”. Мечтаю быть её тренером», — приводит слова Хави A Bola.

Хави защищал цвета «Барселоны» с 1998 по 2015 год.

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