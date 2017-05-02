Хави может возглавить сборную Катара и мечтает быть тренером «Барселоны»
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», не исключает, что будет работать у руля сборной Катара на чемпионате мира 2022 года.
Экс-футболист национальной команды Испании в очередной раз подчеркнул, что хотел бы посвятить себя тренерской карьере.
«Работа у руля сборной Катара — возможное развитие событий. После этого надеюсь вернуться в “Барселону”. Мечтаю быть её тренером», — приводит слова Хави A Bola.
Хави защищал цвета «Барселоны» с 1998 по 2015 год.
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