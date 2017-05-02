Экс-игрок «Динамо» признан лучшим футболистом чемпионата Австралии
Экс-футболист киевского «Динамо» Милош Нинкович признан лучшим игроком чемпионата Австралии.
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С лета 2015 года Милош Нинкович выступает за футбольный клуб «Сидней».
На официальной церемонии определения лауреатов сезона Милош Нинкович был признан лучшим футболистом чемпионата Австралии, сообщил официальный сайт ФК «Сидней».
В нынешнем сезоне серб в 27-ми матчах забил 9 голов и отдал 10 голевых передач, а благодаря ему «Сидней» выиграл регулярный чемпионат и пробился в финал
Милош Нинкович выступал за киевское «Динамо» с 2004-го по 2013-й годы. За это время он провел 109 матчей в высшем дивизионе чемпионата Украины и забил 14 мячей.
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