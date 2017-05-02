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2 мая 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Экс-игрок «Динамо» признан лучшим футболистом чемпионата Австралии

Экс-футболист киевского «Динамо» Милош Нинкович признан лучшим игроком чемпионата Австралии.

За киевское Динамо <span class=error>Милош</span> Нинкович выступал с 2004-го по 2013-й годы. Увеличить
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С лета 2015 года Милош Нинкович выступает за футбольный клуб «Сидней».

На официальной церемонии определения лауреатов сезона Милош Нинкович был признан лучшим футболистом чемпионата Австралии, сообщил официальный сайт ФК «Сидней».

В нынешнем сезоне серб в 27-ми матчах забил 9 голов и отдал 10 голевых передач, а благодаря ему «Сидней» выиграл регулярный чемпионат и пробился в финал плей-офф, который состоится 7 мая.

Милош Нинкович выступал за киевское «Динамо» с 2004-го по 2013-й годы. За это время он провел 109 матчей в высшем дивизионе чемпионата Украины и забил 14 мячей.

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