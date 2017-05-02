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2 мая 2017, 10:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фалькао хочет остаться в «Монако»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не планирует уходить из команды. Об этом 31-летний футболист рассказал в интервью L’Equipe. Контракт колумбийского форварда с монегасками действует до лета 2018 года.

Нападающий Монако <span class=error>Радамель</span> <span class=error>Фалькао</span> не планирует уходить из команды. Увеличить
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«Я чувствую себя очень хорошо здесь. Моей жене и дочери нравится в Монако. Я комфортно чувствую себя в клубе и в городе. Мы отлично приспособились и довольны жизнью. Это позволяет мне спокойно работать, и я надеюсь, что мы продолжим делать это в Монако.

Последнее слово за руководством. Было бы здорово принять решение, которое устроит обе стороны. «Монако» нацелен на победу в чемпионате и на европейский титул. Именно поэтому я здесь и буду счастлив остаться, — сказал Фалькао.

3 мая «Монако» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграет против «Ювентуса». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — 21:45 мск.

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