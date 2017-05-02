Фалькао хочет остаться в «Монако»
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не планирует уходить из команды. Об этом 31-летний футболист рассказал в интервью L’Equipe. Контракт колумбийского форварда с монегасками действует до лета 2018 года.
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«Я чувствую себя очень хорошо здесь. Моей жене и дочери нравится в Монако. Я комфортно чувствую себя в клубе и в городе. Мы отлично приспособились и довольны жизнью. Это позволяет мне спокойно работать, и я надеюсь, что мы продолжим делать это в Монако.
Последнее слово за руководством. Было бы здорово принять решение, которое устроит обе стороны. «Монако» нацелен на победу в чемпионате и на европейский титул. Именно поэтому я здесь и буду счастлив остаться, — сказал Фалькао.
3 мая «Монако» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграет против «Ювентуса». «Чемпионат» проведёт текстовую
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