Фалькао хочет остаться в «Монако»

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«Я чувствую себя очень хорошо здесь. Моей жене и дочери нравится в Монако. Я комфортно чувствую себя в клубе и в городе. Мы отлично приспособились и довольны жизнью. Это позволяет мне спокойно работать, и я надеюсь, что мы продолжим делать это в Монако.

Последнее слово за руководством. Было бы здорово принять решение, которое устроит обе стороны. «Монако» нацелен на победу в чемпионате и на европейский титул. Именно поэтому я здесь и буду счастлив остаться, — сказал Фалькао.