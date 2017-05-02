«Бавария» заплатит «Бенфике» € 5 млн, если Саншеш сыграет в сезоне ещё один раз
Мюнхенская «Бавария» должна будет заплатить лиссабонской «Бенфике» € 5 млн, если полузащитник Ренату Саншеш примет участие ещё в одной игре текущего сезона, сообщает португальское издание Record.
Согласно информации источника, когда Саншеш переходил в немецкий гранд, то в контракт был включён пункт о том, что «Бавария» заплатит дополнительную сумму, если он сыграет в 25 официальных матчах сезона. В данный момент на счёту Саншеша 24 игры.
Саншеш был приобретён мюнхенцами перед стартом нынешнего сезона за € 35 млн.
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