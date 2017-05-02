«Бавария» заплатит «Бенфике» € 5 млн, если Саншеш сыграет в сезоне ещё один раз

Согласно информации источника, когда Саншеш переходил в немецкий гранд, то в контракт был включён пункт о том, что «Бавария» заплатит дополнительную сумму, если он сыграет в 25 официальных матчах сезона. В данный момент на счёту Саншеша 24 игры.

Саншеш был приобретён мюнхенцами перед стартом нынешнего сезона за € 35 млн.