«Арсенал» рассматривает возможность продажи Езила

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Как сообщает The Telegraph, «Арсенал» допускает возможность продажи игрока и ждет предложения. Пока заинтересованность в Езиле проявляет «Фенербахче», однако турецкий клуб вряд ли сможет потянуть трансфер немецкого игрока — 42,5 миллиона фунтов.

Контракт Езила с «Арсеналом» истекает в 2018 году.