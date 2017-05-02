«Арсенал» рассматривает возможность продажи Езила
Полузащитник «Арсенала» Месут Езил может покинуть команду. Руководство лондонского клуба предложило футболисту новый контракт, но он не спешит подписывать его.
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Как сообщает The Telegraph, «Арсенал» допускает возможность продажи игрока и ждет предложения. Пока заинтересованность в Езиле проявляет «Фенербахче», однако турецкий клуб вряд ли сможет потянуть трансфер немецкого игрока — 42,5 миллиона фунтов.
Контракт Езила с «Арсеналом» истекает в 2018 году.
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