Главный тренер «Волыни»: У нас 80% трусов в команде, боятся играть, замкнутые

«Судя по развитию событий на поле, играли до гола. Так и произошло. В первом тайме «Днепр» нас переигрывал. Мы готовились играть по совсем другой схеме, но из-за некоторых футболистов нам пришлось перестраиваться. Многие футболисты не выполнили то, что мы предлагали.

Потом игра подравнялась, мы имели некоторое преимущество, а «Днепр» играл на контратаках. Но случилась нерасторопность Петрова, Мемешева, Тетеренко и Чепелюка, ошибки игроков, которые подключались к атакам. Юра Романюк вышел на матч как на каторгу. Ни одного отбора!

У нас 80% трусов в команде, боятся обыгрывать. А ещё никто подать не может. Мы над этим работали целый месяц. Фланги должны снабжать Петрова мячами, а не получается. Что имеем в своём арсенале, тем и пользуемся. Самое главное, что боятся играть. Спихивают один на одного ответственность, замкнутые какие-то, — цитирует Кварцяного Sportarena.