Эмре Джан: гол, который нужно видеть

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ОЧЕРЕДНОЙ ГОЛ-ЭКСПОНАТ

Выборы лучшего гола чемпионата будут напряженными. У изящных «скорпионов» Жиру и Мхитаряна, а также убийственного «велосипеда» Кэрролла появился новый конкурент — в добавленное к первому тайму матча с «Уотфордом» время полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан с линии штрафной ударом через себя поразил «девятку» ворот Гомеса.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Эмре Джан. Просто супер. <a href="https://t.co/vfSnn8Zt6U">pic.twitter.com/vfSnn8Zt6U</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/859133811715604482">May 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Правда, это был единственный эпизод, который «Ливерпуль» может занести себе в актив. В начале игры «красные» из-за травмы потеряли Коутинью, команда не реализовала несколько голевых моментов и за несколько секунд до финального свистка чуть не пропустила — Предль сотряс перекладину.

Но в итоге для команды Юргена Клоппа все закончилось благополучно, и «Ливерпуль» вновь стал лидером гонки за третье место.

ДЕНЬ СВЯТОГО АРСЕНИНГЕМА

У болельщиков «Арсенала» есть забава. Обычно каждую весну они всей пушкарской компанией отмечают вымышленный праздник — «День святого Тоттерингема». Дата плавающая — все зависит от того, когда именно ненавистный «канонирам» «Тоттенхэм» потеряет математические шансы на то, чтобы обойти «Арсенал» в таблице чемпионата Англии. Иногда гуляния начинаются сразу после заключительного тура, как, например, было в прошлом сезоне, когда «шпоры» в последний день сезона уступили второе место соседям. Это продолжалось на протяжении всей эры Венгера — хотя бы раз за это время «Тоттенхэм» финишировал выше любой команды премьер-лиги, не считая «Арсенала». Но в 2017 году праздновать фанатам «канониров» будет нечего — победа в дерби означает, что «шпоры» уже вне зоны досягаемости для соседей. Интересно, что первый мяч в игре забил 21-летний Алли — он еще даже не родился, когда «Тоттенхэм» в последний раз до этого года финишировал выше «Арсенала»!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">That Goal by that Man. <a href="https://twitter.com/Dele_Alli">@Dele_Alli</a> ? <a href="https://twitter.com/hashtag/TOTARS?src=hash">#TOTARS</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/COYS?src=hash">#COYS</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/THFC?src=hash">#THFC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DELE?src=hash">#DELE</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/byebyeWHL?src=hash">#byebyeWHL</a> <a href="https://t.co/yFi8sMeNV7">pic.twitter.com/yFi8sMeNV7</a></p>— Jules Huijnen (@JulesHuijnen) <a href="https://twitter.com/JulesHuijnen/status/858737079408357376">April 30, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ЧЕЛСИ» НАКОНЕЦ-ТО НЕ ПРОПУСТИЛ

Перед началом встречи Твиттер «Челси» допустил странную, но забавную ошибку: в стартовый состав вместо Куртуа был включен некто по фамилии Чех.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Petr Cech in the line up ?? <a href="https://t.co/rCw8EQzMli">pic.twitter.com/rCw8EQzMli</a></p>— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) <a href="https://twitter.com/AbsoluteChelsea/status/858654741575983105">April 30, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Видимо, SMM-щику «синих» надоело, что команда уже 11 матчей премьер-лиги не может сохранить ворота на замке, и он решил включить в основу бывшего голкипера «Челси». Помогло: лидер премьер-лиги не только не пропустил в гостях у неуступчивого «Эвертона», но и выиграл с разгромным счетом. Правда, отрыв от «Тоттенхэма» не увеличился, но и четырехочкового гандикапа «Челси» должно хватить для победы в чемпионате, ведь у лидера простейший финишный календарь — «Мидлсбро», «Вест Бромвич», «Уотфорд» и «Сандерленд».

СОМНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне умудряется сводить вничью даже те матчи, в которых он априори должен побеждать. Например, игру с аутсайдером чемпионата «Суонси» на «Олд Траффорд», где Сигурдссон реализовал штрафной в эндшпиле при весьма комичных обстоятельствах. Перед исполнением удара исландцем, стоявший в стенке Эррера попятился назад, решив закрыть противоположный от Де Хеа угол ворот. Но тут поближе к воротам передвинулся форвард «лебедей» Льоренте, ведь сместилась линия офсайда. Эррера мигом вернулся в стенку — и тут же освободившийся угол поразил Сигурдссон, установив окончательный счет 1:1.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Best episode of Benny Hill ever <a href="https://t.co/2pzV0yoHdI">pic.twitter.com/2pzV0yoHdI</a></p>— Tim (@CookPassTim) <a href="https://twitter.com/CookPassTim/status/858672923204345857">April 30, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

При этом «МЮ» обновил сразу два клубных рекорда — по количеству ничьих за чемпионат (14) и по числу матчей без поражений (25). Но второе достижение обесценивает гигантское количество все тех же мирных исходов (12). Жозе Моуринью больше не Особенный. Он — Миролюбивый.

«САНДЕРЛЕНД» ПОКИНУЛ ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

Говорят, у кошек девять жизней. Если так, то вылет «Сандерленда» на десятый кряду год пребывания в элите объясним. «Черные коты» почти в каждом сезоне боролись за выживание, но всякий раз ухитрялись спастись. Чаще всего «Сандерленду» помогала тренерская перестановка по ходу чемпионата, однако в этом сезоне боссы клуба почему-то решили полностью довериться Дэвиду Мойесу. И прогадали: за три тура до финиша «черные коты» потеряли даже теоретические шансы на сохранение места в премьер-лиге. Однако шотландский тренер пока остается на своем посту, и после окончания встречи с «Борнмутом» он выразил желание поработать в клубе и в другой лиге. Стоит ли соглашаться на это «Сандерленду»? Этот многолетний болельщик команды, видимо, против.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="und" dir="ltr">? <a href="https://t.co/AIwQKFntt6">pic.twitter.com/AIwQKFntt6</a></p>— Premier League Bible (@PremBible) <a href="https://twitter.com/PremBible/status/858378061791862784">April 29, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>