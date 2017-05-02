Эмре Джан: гол, который нужно видеть
«СЭ» выделяет основное из матчей 35-го тура чемпионата Англии.
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ОЧЕРЕДНОЙ
Выборы лучшего гола чемпионата будут напряженными. У изящных «скорпионов» Жиру и Мхитаряна, а также убийственного «велосипеда» Кэрролла появился новый конкурент — в добавленное к первому тайму матча с «Уотфордом» время полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан с линии штрафной ударом через себя поразил «девятку» ворот Гомеса.
Правда, это был единственный эпизод, который «Ливерпуль» может занести себе в актив. В начале игры «красные»
Но в итоге для команды Юргена Клоппа все закончилось благополучно, и «Ливерпуль» вновь стал лидером гонки за третье место.
ДЕНЬ СВЯТОГО АРСЕНИНГЕМА
У болельщиков «Арсенала» есть забава. Обычно каждую весну они всей пушкарской компанией отмечают вымышленный праздник — «День святого Тоттерингема». Дата плавающая — все зависит от того, когда именно ненавистный «канонирам» «Тоттенхэм» потеряет математические шансы на то, чтобы обойти «Арсенал» в таблице чемпионата Англии. Иногда гуляния начинаются сразу после заключительного тура, как, например, было в прошлом сезоне, когда «шпоры» в последний день сезона уступили второе место соседям. Это продолжалось на протяжении всей эры Венгера — хотя бы раз за это время «Тоттенхэм» финишировал выше любой команды
«ЧЕЛСИ»
Перед началом встречи Твиттер «Челси» допустил странную, но забавную ошибку: в стартовый состав вместо Куртуа был включен некто по фамилии Чех.
Видимо,
СОМНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне умудряется сводить вничью даже те матчи, в которых он априори должен побеждать. Например, игру с аутсайдером чемпионата «Суонси» на «Олд Траффорд», где Сигурдссон реализовал штрафной в эндшпиле при весьма комичных обстоятельствах. Перед исполнением удара исландцем, стоявший в стенке Эррера попятился назад, решив закрыть противоположный от Де Хеа угол ворот. Но тут поближе к воротам передвинулся форвард «лебедей» Льоренте, ведь сместилась линия офсайда. Эррера мигом вернулся в стенку — и тут же освободившийся угол поразил Сигурдссон, установив окончательный счет 1:1.
При этом «МЮ» обновил сразу два клубных рекорда — по количеству ничьих за чемпионат (14) и по числу матчей без поражений (25). Но второе достижение обесценивает гигантское количество все тех же мирных исходов (12). Жозе Моуринью больше не Особенный. Он — Миролюбивый.
«САНДЕРЛЕНД» ПОКИНУЛ
Говорят, у кошек девять жизней. Если так, то вылет «Сандерленда» на десятый кряду год пребывания в элите объясним. «Черные коты» почти в каждом сезоне боролись за выживание, но всякий раз ухитрялись спастись. Чаще всего «Сандерленду» помогала тренерская перестановка по ходу чемпионата, однако в этом сезоне боссы клуба
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