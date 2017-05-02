Защитник «Манчестер Юнайтед» Шоу пропустит остаток сезона

Как сообщает The Telegraph, результаты обследования игрока сборной Англии появятся в ближайшие сутки, но уже сейчас ясно, что защитник не сыграет в мае.

Отмечается, что 21-летнему футболисту потребуется не менее четырёх недель на восстановление. Таким образом, Шоу не сможет помочь манкунианцам в финале Лиги Европы 24 мая, если «Манчестер Юнайтед» сможет туда выйти.

В текущем сезоне игрок провёл в чемпионате Англии 11 матчей, в которых отметился одним голевым пасом.