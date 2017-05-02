Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29613281/
2 мая 2017, 9:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Манчестер Юнайтед» Шоу пропустит остаток сезона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах текущего сезона из-за травмы, полученной в игре с «Суонси Сити» (1:1).

Как сообщает The Telegraph, результаты обследования игрока сборной Англии появятся в ближайшие сутки, но уже сейчас ясно, что защитник не сыграет в мае.

Отмечается, что 21-летнему футболисту потребуется не менее четырёх недель на восстановление. Таким образом, Шоу не сможет помочь манкунианцам в финале Лиги Европы 24 мая, если «Манчестер Юнайтед» сможет туда выйти.

В текущем сезоне игрок провёл в чемпионате Англии 11 матчей, в которых отметился одним голевым пасом.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Суонси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов