Каранка может сменить Мойеса в «Сандерленде» в следующем сезоне
Экс-менеджер «Мидлсбро» Аитор Каранка может сменить в «Сандерленде» главного тренера команды Дэвида Мойеса, сообщает испанское издание Sport.es.
По информации газеты, в ближайшее время Мойес встретится с владельцем клуба Эллисом Шортом для обсуждения своего будущего в команде. Шорт ранее отмечал, что Мойес — тренер, которого «Сандерленд» хотел заполучить в течение долгого времени, и ошибки нынешнего сезона исходят от руководства команды, а не от тренера.
«Сандерленд» стал первой командой, вылетевшей из чемпионата Англии по итогам этого сезона АПЛ. «Чёрные коты» в матче 35-го тура на своём поле уступили «Борнмуту» (0:1)
Аитор Каранка возглавлял «Мидлсбро» с 2013 года, однако был уволен в марте 2017 года. Прежде специалист работал в качестве помощника Жозе Моуринью в мадридском «Реале» (2010−2013 годы).
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