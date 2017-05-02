«Интер» намерен подписать Конти летом
Защитник «Аталанты» Андреа Конти летом 2017 года может перейти в «Интер», в миланском клубе рассматривают данную возможность, сообщает Football Italia.
Вероятность сделки весьма высока, учитывая хорошие отношения между клубами. В частности, в январе этого года из «Аталанты» в «Интер» перебрался полузащитник Роберто Гальярдини.
В нынешнем сезоне Конти провёл 30 матчей в итальянской Серии А, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что интерес к Конти проявляет главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти. Согласно информации источника, в немецком гранде рассматривают этого футболиста в качестве преемника капитана команды Филиппа Лама.
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