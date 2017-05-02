«Интер» намерен подписать Конти летом

Вероятность сделки весьма высока, учитывая хорошие отношения между клубами. В частности, в январе этого года из «Аталанты» в «Интер» перебрался полузащитник Роберто Гальярдини.

В нынешнем сезоне Конти провёл 30 матчей в итальянской Серии А, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что интерес к Конти проявляет главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти. Согласно информации источника, в немецком гранде рассматривают этого футболиста в качестве преемника капитана команды Филиппа Лама.