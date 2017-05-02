Ибрагимович успешно перенёс операцию на колене
Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович успешно перенёс операцию на травмированном колене, сообщается на странице Sky Sports в «Твиттере».
Напомним, травму шведский бомбардир получил в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» (2:1 ДВ).
Ранее сообщалось, что Ибрагимович будет прооперирован 26 апреля, а операцию должен был провести один из самых известных специалистов по проблемам с коленями в Америке — хирург Фредди Фу, к которому за помощью обратился 35-летний футболист.
В нынешнем сезоне Златан провёл 28 матчей в английской
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