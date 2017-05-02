Ибрагимович успешно перенёс операцию на колене

Напомним, травму шведский бомбардир получил в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» (2:1 ДВ).

Ранее сообщалось, что Ибрагимович будет прооперирован 26 апреля, а операцию должен был провести один из самых известных специалистов по проблемам с коленями в Америке — хирург Фредди Фу, к которому за помощью обратился 35-летний футболист.