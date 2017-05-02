Гол Джана «ножницами» принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом» в матче чемпионата Англии

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Единственный мяч на 45-й минуте в падении через себя забил Эмре Джан.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">?? Le ciseau PHÉNOMÉNAL d'Emre Can avec <a href="https://twitter.com/hashtag/Liverpool?src=hash">#Liverpool</a> ???? Un geste MAGIQUE pour l'un des buts de l'année en <a href="https://twitter.com/hashtag/PL?src=hash">#PL</a> ! ??? <a href="https://twitter.com/hashtag/RoyalWeek?src=hash">#RoyalWeek</a> <a href="https://t.co/yESaDvuqMG">pic.twitter.com/yESaDvuqMG</a></p>— SFR Sport (@SFR_Sport) <a href="https://twitter.com/SFR_Sport/status/859136217086033922">1 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Ливерпуль» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Уотфорд» имеет в активе 40 баллов и располагается на 13-й строчке.

В следующем матче «Ливерпуль» 7 мая примет «Саутгемптон», «Уотфорд» днем ранее на выезде встретится с «Лестером».