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2 мая 2017, 0:48 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Гол Джана «ножницами» принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» со счетом 1:0 в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Увеличить
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Единственный мяч на 45-й минуте в падении через себя забил Эмре Джан.

«Ливерпуль» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Уотфорд» имеет в активе 40 баллов и располагается на 13-й строчке.

В следующем матче «Ливерпуль» 7 мая примет «Саутгемптон», «Уотфорд» днем ранее на выезде встретится с «Лестером».

1.05.2017 22:00 основной раунд: 35-й тур Vicarage Road
Уотфорд 0:1 Ливерпуль
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Вальтер Маццарри Юрген Клопп
Голы
23 Эмре Джан (П. Лукас) 45+2′
Составы
Эурелиу Гомес 1
48′ Себастьян Предль 5
Эдриан Мариаппа 6
Дарил Янмат 22
Том Клеверли 8
Абдулай Дукуре 16
Трой Дини 9
М`Бей Ньянг 21
19′ Мигель Бритос 3
Кристиан Кабаселе 27
69′ 73′ Этьенн Капуэ 29
90+5′ Айзек Саксесс 10
85′ Нордин Амрабат 7
Стефано Окака Чука 33
22 Симон Миньоле
2 Натаниел Клайн
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
5 Джорджиньо Вайналдум
7 Джеймс Милнер
21 Пеззини Лейва Лукас 44′
23 Эмре Джан
11 Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину
10 Филиппе Коутинью 13′
20 Адам Лаллана 87′
17 Рагнар Клаван
27 Дивок Ориги 85′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 8
3 Угловые 5
11 Фолы 9
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Уотфорд
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