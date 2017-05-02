Гол Джана «ножницами» принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» со счетом 1:0 в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Единственный мяч на 45-й минуте в падении через себя забил Эмре Джан.
«Ливерпуль» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Уотфорд» имеет в активе 40 баллов и располагается на 13-й строчке.
В следующем матче «Ливерпуль» 7 мая примет «Саутгемптон», «Уотфорд» днем ранее на выезде встретится с «Лестером».
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Юрген Клопп
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|8
|3
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|9
|6
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter