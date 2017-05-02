«Севилья» в гостях уступила «Малаге»
Футболисты «Малаги» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Севилье».
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Встреча, прошедшая в понедельник в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Пабло Форнальс, Сандро Рамирес, Диего Льоренте и Хуан Карлос. У гостей дублем отметился Франко Васкес.
Таким образом, «Малага» набрала 42 очка и вышла на 12-е место в турнирной таблице. У «Севильи» осталось 68 очков. Она занимает четвертую позицию.
В матчах следующего тура «Малага» 7 мая примет «Сельту», а «Севилья» 5 мая дома сыграет против «Реала Сосьедада».
Главные тренеры
|Мичел
|Хорхе Сампаоли
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|1
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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