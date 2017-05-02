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2 мая 2017, 0:39 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Севилья» в гостях уступила «Малаге»

Футболисты «Малаги» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Севилье».

Футболисты Малаги в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании нанесли поражение Севилье. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Пабло Форнальс, Сандро Рамирес, Диего Льоренте и Хуан Карлос. У гостей дублем отметился Франко Васкес.

Таким образом, «Малага» набрала 42 очка и вышла на 12-е место в турнирной таблице. У «Севильи» осталось 68 очков. Она занимает четвертую позицию.

В матчах следующего тура «Малага» 7 мая примет «Сельту», а «Севилья» 5 мая дома сыграет против «Реала Сосьедада».

1.05.2017 22:00 основной раунд: 35-й тур La Rosaleda
Малага 4:2 Севилья
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Мичел Хорхе Сампаоли
Голы
38′ Пабло Форнальс (Хосе Луис Ресио) 31
51′ Сандро Рамирес 19
77′ Диего Льоренте (С. Рамирес) 5
89′ Перес Хуан Карлос 7
22 Франко Васкес (В. Бен Йеддер) 30′
22 Франко Васкес 57′
Нереализованные пенальти
89′ С. Рамирес 19
Составы
Идрисс Камени 1
Диего Льоренте 5
Луис Эрнандес 24
Луис Муньос 29
39′ Игнасио Камачо 6
Хосе Луис Ресио 14
Пабло Форнальс 31
Сандро Рамирес 19
49′ 72′ Федерико Рикка 15
Мигель Торрес Гомес 23
58′ Хони 21
90+3′ Перес Хуан Карлос 7
87′ Хавьер Онтиверос 39
Серхио Гонтан Кеко 20
1 Серхио Рико
5 Клеман Лангле
18 Серхио Эскудеро 8′
21 Николас Пареха
11 Карлос Хоакин Корреа 39′
15 Стивен Н`Зонзи
17 Пабло Сарабия 18′
22 Франко Васкес 28′
24 Габриэль Меркадо 84′
9 Лусиано Вьетто
4 Матиас Краневиттер 53′
8 Висенте де ла Фуэнте Иборра 76′
12 Виссам Бен Йеддер 72′
16 Стеван Йоветич
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
1 Угловые 3
14 Фолы 18
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
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