«Севилья» в гостях уступила «Малаге»

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Встреча, прошедшая в понедельник в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Пабло Форнальс, Сандро Рамирес, Диего Льоренте и Хуан Карлос. У гостей дублем отметился Франко Васкес.

Таким образом, «Малага» набрала 42 очка и вышла на 12-е место в турнирной таблице. У «Севильи» осталось 68 очков. Она занимает четвертую позицию.

В матчах следующего тура «Малага» 7 мая примет «Сельту», а «Севилья» 5 мая дома сыграет против «Реала Сосьедада».