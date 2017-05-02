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2 мая 2017, 0:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» летом готов выслушать предложения по Жоау Мариу и Габиголу

«Интер» грядущим летом готов выслушать предложения о трансферах полузащитника Жоау Мариу и форварда Габриэла Барбозы, известного по прозвищу Габигол.

<span class=error>Интер</span> грядущим летом готов выслушать предложения о трансферах полузащитника <span class=error>Жоау</span> <span class=error>Мариу</span> и форварда <span class=error>Габриэла</span> <span class=error>Барбозы</span> известного по прозвищу <span class=error>Габигол</span>. Увеличить
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Итальянский клуб может продать этих игроков в случае достойных предложений, информирует Football Italia со ссылкой на Premium Sport.

Мариу перешёл в «Интер» минувшим летом из «Спортинга» за € 40 млн. Габигол также стал игроком нерадзурри в 2016 году, сумма его перехода из «Сантоса» составила € 29,5 млн. 24-летний Мариу провёл 29 матчей в Серии А, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач. На счету 20-летнего Габигола семь матчей и один мяч.

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