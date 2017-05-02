«Интер» летом готов выслушать предложения по Жоау Мариу и Габиголу
«Интер» грядущим летом готов выслушать предложения о трансферах полузащитника Жоау Мариу и форварда Габриэла Барбозы, известного по прозвищу Габигол.
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Итальянский клуб может продать этих игроков в случае достойных предложений, информирует Football Italia со ссылкой на Premium Sport.
Мариу перешёл в «Интер» минувшим летом из «Спортинга» за € 40 млн. Габигол также стал игроком нерадзурри в 2016 году, сумма его перехода из «Сантоса» составила € 29,5 млн. 24-летний Мариу провёл 29 матчей в Серии А, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач. На счету 20-летнего Габигола семь матчей и один мяч.
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