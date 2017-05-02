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2 мая 2017, 0:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дарио Срна: Лучше выиграть чемпионат Украины с «Шахтером», чем Лигу чемпионов с «Барселоной»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна не стал отрицать информацию о том, что к нему проявляла интерес «Барселона».

Капитан Шахтера <span class=error>Дарио</span> <span class=error>Срна</span> не стал отрицать информацию о том что к нему проявляла интерес Барселона. Увеличить
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Каталонцы, которые испытывали проблемы зимой на позиции правого защитника, планировали подписать хорвата по схеме «0,5+1».

— Все слышали о том, что во мне была заинтересована «Барселона», — цитирует Marca Срну. — Но я счастлив в «Шахтере», мое сердце здесь. Выступаю за клуб 14 лет, и я не считаю себя частью команды, я считаю себя частью семьи. Я сказал президенту «Шахтера», что лучше выиграю чемпионат Украины с клубом, чем Лигу чемпионов с «Барселоной». Он понял мое решение.

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