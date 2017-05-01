Моуринью может выставить молодежную команду МЮ в последнем туре чемпионата Англии
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью думает над тем, чтобы выставить молодежный состав команды на матч заключительного тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Его слова приводит Telegraph.
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Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» пройдет 21 мая. 17 мая «Манчестер Юнайтед» сыграет перенесенный матч чемпионата с «Саутгемптоном», а 24 мая состоится финал Лиги Европы, куда могут попасть манкунианцы.
«Мы наказаны за успешную игру, — заявил Моуринью. — Если мы пройдем «Сельту» в полуфинале Лиги Европы, то 24 мая сыграем в финале, при этом 21 мая у нас матч с «Кристал Пэлас», а перед этим мы будем играть с «Саутгемптоном». Возможно, я попрошу Ники Батта (тренера академии «Манчестер Юнайтед») и его команду сыграть с «Кристал Пэлас».
В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» с 65 очками после 34 матчей занимает пятое место, «Кристал Пэлас» с 38 баллами располагается на 16-й строчке.
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