В ожидании чуда

Центральным поединком этого тура, безусловно, станет встреча «Астаны» и «Кайрата». Первый матч на обновленном покрытии «Астана Арены» ожидается с большим интересом. На самом деле, уже сейчас игроки именно этих двух дружин демонстрируют в нашей Премьер-Лиге наиболее поставленную и качественную игру, и матч между ними может дать ответ на вопрос, кто же из казахстанских футбольных грандов на данный конкретный момент времени сильнее. Однако, думается, в очном противостоянии эти оппоненты не станут слишком рисковать. На самом деле, проигрыш в таком матче может в отдаленной перспективе стоить очень дорого… Потому и кажется, что ничейный исход — вполне реально предполагаем для подобного поединка.



Очень интересным, во всех отношениях, обещает оказаться противостояние «Иртыша» и «Ордабасы». За последние сезоны эти соперники стали друг для друга достаточно принципиальными визави, и предстоящее их рандеву, конечно же, исключением не станет. Этот матч может оказаться неким моментом истины — его победитель вправе будет уже в полный голос заявлять о собственных претензиях на место на пьедестале почета КПЛ-2017. Проигравшему же придется с новыми силами бросаться наверстывать упущенное… В общем, это очень важная игра и для самих встречающихся в ней соперников, и для всех претендентов на награды чемпионата. Объективно, шансов уйти с поля с победой несколько больше у хозяев. Однако, — это, как ни крути, футбол…



Вполне в состоянии потрепать «Тоболу» нервы в Уральске «Акжайык». В этом сезоне уральцы пока играют дома достаточно удачно. Конечно, костанайцы имеют более мастеровитый и сбалансированный состав, однако не всегда ведь в футболе выигрывает более сильный… Но сейчас у «Тобола» имеется хороший шанс, ввиду поединка прямых конкурентов в Павлодаре, ворваться на третью строчку турнирной таблицы Премьер-Лиги. А для этого гостям необходимо обыгрывать «Акжайык» на его территории.



Любопытный матч ожидается в Атырау. Против местных нефтяников на поле выйдет немало их прошлогодних футболистов. Для каждого из которых, как и для их наставника, думается, это противостояние будет более чем принципиальным. Данный поединок станет еще одной проверкой «Кайсара» на конкурентоспособность — после проигрыша в Атырау мало кто уже станет воспринимать нынешних «волков» всерьез.



Должен выигрывать у «Шахтера» на правах хозяина «Окжетпес». Безусловно, раненый зверь опасен вдвойне, но управляться с подобными «хищниками», как показал в том числе и предыдущий тур, кокшетауцы научены неплохо. Не приходится надеяться, что победа дастся синегорцам легко — карагандинцы, однозначно, будут упираться до последнего. А что им, собственно, еще остается?.. Но делиться турнирными баллами здесь «Окжетпес» не вправе — не тот перед ним соперник.



«Актобе», объективно, должен побеждать на своем поле таразцев. Другое дело, что гости с юга очень уязвлены сейчас неожиданным для себя домашним поражением в предыдущем туре от «Атырау» и явно намерены разжиться турнирными баллами (хотя бы одним…) в Актобе. Тут, в принципе, может получиться достаточно интересное противостояние, исход которого предсказать не так уж и просто… Вот и не будем гадать на кофейной гуще — дождемся самой игры.



Таким ожидается предстоящий тур. Будем ждать, что действительность опровергнет все наши самые смелые предположения.