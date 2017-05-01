В ожидании чуда
Практически без раскачки вступают команды Казахстанской
Премьер-Лиги в футбольный май. Только в субботу состоялись поединки предыдущего тура — и вот уже следующий вторник становится новым игровым днем. Во время которого вся многотысячная армия отечественных любителей футбола не без оснований рассчитывает насладиться хорошей игрой.
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Центральным поединком этого тура, безусловно, станет встреча «Астаны» и «Кайрата». Первый матч на обновленном покрытии «Астана Арены» ожидается с большим интересом. На самом деле, уже сейчас игроки именно этих двух дружин демонстрируют в нашей
Очень интересным, во всех отношениях, обещает оказаться противостояние «Иртыша» и «Ордабасы». За последние сезоны эти соперники стали друг для друга достаточно принципиальными визави, и предстоящее их рандеву, конечно же, исключением не станет. Этот матч может оказаться неким моментом истины — его победитель вправе будет уже в полный голос заявлять о собственных претензиях на место на пьедестале почета КПЛ-2017. Проигравшему же придется с новыми силами бросаться наверстывать упущенное… В общем, это очень важная игра и для самих встречающихся в ней соперников, и для всех претендентов на награды чемпионата. Объективно, шансов уйти с поля с победой несколько больше у хозяев. Однако, — это, как ни крути, футбол…
Вполне в состоянии потрепать «Тоболу» нервы в Уральске «Акжайык». В этом сезоне уральцы пока играют дома достаточно удачно. Конечно, костанайцы имеют более мастеровитый и сбалансированный состав, однако не всегда ведь в футболе выигрывает более сильный… Но сейчас у «Тобола» имеется хороший шанс, ввиду поединка прямых конкурентов в Павлодаре, ворваться на третью строчку турнирной таблицы
Любопытный матч ожидается в Атырау. Против местных нефтяников на поле выйдет немало их прошлогодних футболистов. Для каждого из которых, как и для их наставника, думается, это противостояние будет более чем принципиальным. Данный поединок станет еще одной проверкой «Кайсара» на конкурентоспособность — после проигрыша в Атырау мало кто уже станет воспринимать нынешних «волков» всерьез.
Должен выигрывать у «Шахтера» на правах хозяина «Окжетпес». Безусловно, раненый зверь опасен вдвойне, но управляться с подобными «хищниками», как показал в том числе и предыдущий тур, кокшетауцы научены неплохо. Не приходится надеяться, что победа дастся синегорцам легко — карагандинцы, однозначно, будут упираться до последнего. А что им, собственно, еще остается?.. Но делиться турнирными баллами здесь «Окжетпес» не вправе — не тот перед ним соперник.
«Актобе», объективно, должен побеждать на своем поле таразцев. Другое дело, что гости с юга очень уязвлены сейчас неожиданным для себя домашним поражением в предыдущем туре от «Атырау» и явно намерены разжиться турнирными баллами (хотя бы одним…) в Актобе. Тут, в принципе, может получиться достаточно интересное противостояние, исход которого предсказать не так уж и просто… Вот и не будем гадать на кофейной гуще — дождемся самой игры.
Таким ожидается предстоящий тур. Будем ждать, что действительность опровергнет все наши самые смелые предположения.
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