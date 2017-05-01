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1 мая 2017, 23:43 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Диего Симеоне: Игра «Реал» — «Атлетико» будет крайне тяжелой для судей

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» отметил работу в «Королевском клубе» Зинедина Зидана.

Главный тренер <span class=error>Атлетико</span> Диего <span class=error>Симеоне</span> в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против Реала отметил работу в Королевском клубе <span class=error>Зинедина</span> <span class=error>Зидана</span>. Увеличить
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Специалист выразил надежду на то, что главный арбитр встречи Мартин Аткинсон останется незамеченным.

— Это будет тяжелый матч, — цитирует Marca Симеоне. — Несмотря на проблемы с защитной линией, я уже определился с тем, кто сыграет правого крайнего.

Зидан проделал захватывающую работу в «Реале». Он вывел команду на очень хороший уровень. Знаю, что завтра они с первых минут постараются решить исход противостояния, оказывая на нас очень большое давление. Матч предстоит сложным и для арбитров. Надеюсь, что главный судья останется незамеченным.

Первый матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится во вторник, 2 мая, начало — в 21:45 по московскому времени.

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