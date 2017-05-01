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Специалист выразил надежду на то, что главный арбитр встречи Мартин Аткинсон останется незамеченным.

— Это будет тяжелый матч, — цитирует Marca Симеоне. — Несмотря на проблемы с защитной линией, я уже определился с тем, кто сыграет правого крайнего.

Зидан проделал захватывающую работу в «Реале». Он вывел команду на очень хороший уровень. Знаю, что завтра они с первых минут постараются решить исход противостояния, оказывая на нас очень большое давление. Матч предстоит сложным и для арбитров. Надеюсь, что главный судья останется незамеченным.

Первый матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится во вторник, 2 мая, начало — в 21:45 по московскому времени.