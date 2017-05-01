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1 мая 2017, 20:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фанаты «Эмполи» атаковали форварда сборной Грузии

Нападающий «Эмполи» Леван Мчедлидзе был атакован фанатами собственной команды после матча 34-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (1:3), утверждает Il Tirreno.

Нападающий <span class=error>Эмполи</span> <span class=error>Леван</span> Мчедлидзе был атакован фанатами собственной команды после матча 34-го тура чемпионата Италии против <span class=error>Сассуоло</span> (1:3). Увеличить
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Любопытно, что сам форвард участие в игре не принимал из-за очередной травмы.

Согласно источнику, грузин на своем автомобиле собирался покинуть территорию клубного стадиона, но был окружен болельщиками команды. Мчедлидзе покинул автомобиль, чтобы успокоить фанатов, но через несколько секунд получил удар со спины по затылку.

При этом далеко не все поклонники «Эмполи» с одобрением восприняли нападение на игрока, в связи с чем тут же началась драка между фанатами команды. В дело сначала вмешались одноклубники Мчедлидзе, попытавшиеся вытащить товарища из толпы фанатов. Лишь после к месту событий прибыли стражи порядка, разогнавшие болельщиков.

За четыре тура до конца сезона «Эмполи» занимает 17-е место в турнирной таблице, находясь в четырех очках от зоны вылета. Мчедлидзе является лучшим бомбардиром команды в сезоне с шестью голами.

30.04.2017 16:00 Зрители 7484 основной раунд: 34-й тур Carlo Castellani
Эмполи 1:3 Сассуоло
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Джованни Мартушелло Эусебио Ди Франческо
Голы
24′ Мануэль Пуччарелли 20
13 Федерико Пелузо 19′
10 Алессандро Матри (Д. Берарди) 34′
32 Альфред Данкан (Д. Берарди) 57′
Составы
Лукаш Скорупски 28
Джузеппе Беллуши 6
Федерико Барба 19
Мануэль Паскуаль 21
66′ Ассан Диуссе 8
Омар Эль-Каддури 10
Раде Крунич 33
Мануэль Пуччарелли 20
88′ Венсан Лаурини 2
Марко Дзамбелли 3
79′ Андрес Тельо 88
Федерико Димарко 4
64′ Мам Тиам 27
81′ Массимо Маккароне 7
47 Андреа Консильи
13 Федерико Пелузо
15 Франческо Ачерби
98 Клод Аджапонг
12 Стефано Сенси 82′
21 Альберто Аквилани
10 Алессандро Матри
25 Доменико Берарди
55 Тимо Летшерт 75′ 52′
28 Паоло Каннаваро
32 Альфред Данкан 79′ 8′
20 Поль Лирола
27 Федерико Риччи 75′
16 Маттео Политано
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 11
9 Удары в створ 6
12 Угловые 4
11 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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