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1 мая 2017, 19:54 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Комиссар ООН поддержал решение футболиста Мунтари не доигрывать матч из-за расизма

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн поддержал решение ганского полузащитника итальянской «Пескары» Салли Мунтари покинуть поле во время футбольного матча из-за расистских выкриков с трибун. Об этом сообщает агентство Reuters.

На 89-й минуте гостевого матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с Кальяри (0:1) Мунтари пожаловался судье на расистские выкрики с трибун попросив приостановить матч. Увеличить
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На 89-й минуте гостевого матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с «Кальяри» (0:1) Мунтари пожаловался судье на расистские выкрики с трибун, попросив приостановить матч. Арбитр в ответ показал желтую карточку 32-летнему игроку, который вслед за этим в знак протеста покинул поле. После игры главный тренер «Пескары» Зденек Земан поддержал футболиста своей команды, но, по его мнению, он не должен был самовольно покидать поле.

Раад аль-Хусейн назвал Мунтари «вдохновителем для всех работников управления ООН по правам человека».

Ранее Раад аль-Хусейн высказывал обеспокоенность в связи с проявлениями расизма на матче чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», который состоялся 21 апреля.

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