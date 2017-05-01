«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Шмайхеля на замену де Хеа

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«Красные дьяволы» рассматривают 30-летнего датчанина в качестве замены Дэвиду де Хеа, который летом может перебраться в «Реал». Стоит отметить, что за «МЮ» ранее выступал отец Каспера Шмайхеля Петер.

Напомним, что прошлым летом Шмайхель подписал новый пятилетний контракт с действующими чемпионами Англии.

Также интерес к Касперу Шмайхеля проявляет другой клуб из Манчестера — «Манчестер Сити».