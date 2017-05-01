«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Шмайхеля на замену де Хеа
«Манчестер Юнайтед» является лидером в борьбе за голкипера «Лестера» Каспера Шмайхеля, утверждает Sky Sports.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Красные дьяволы» рассматривают 30-летнего датчанина в качестве замены Дэвиду де Хеа, который летом может перебраться в «Реал». Стоит отметить, что за «МЮ» ранее выступал отец Каспера Шмайхеля Петер.
Напомним, что прошлым летом Шмайхель подписал новый пятилетний контракт с действующими чемпионами Англии.
Также интерес к Касперу Шмайхеля проявляет другой клуб из Манчестера — «Манчестер Сити».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter