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1 мая 2017, 19:23 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Шмайхеля на замену де Хеа

«Манчестер Юнайтед» является лидером в борьбе за голкипера «Лестера» Каспера Шмайхеля, утверждает Sky Sports.

Манчестер Юнайтед является лидером в борьбе за голкипера <span class=error>Лестера</span> <span class=error>Каспера</span> Шмайхеля. Увеличить
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«Красные дьяволы» рассматривают 30-летнего датчанина в качестве замены Дэвиду де Хеа, который летом может перебраться в «Реал». Стоит отметить, что за «МЮ» ранее выступал отец Каспера Шмайхеля Петер.

Напомним, что прошлым летом Шмайхель подписал новый пятилетний контракт с действующими чемпионами Англии.

Также интерес к Касперу Шмайхеля проявляет другой клуб из Манчестера — «Манчестер Сити».

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